SBL》達成里程碑又贏球 呂政儒：不想夜長夢多

2019年01月13日 19:57 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

「男模」呂政儒13日投進7顆三分球、貢獻28分，搭配道森33分、21籃板，帶領僅剩單洋將的裕隆納智捷80比75逆轉擊退台啤，目前生涯總得分來到4899分，且成SBL總得分王的呂政儒說：「不想夜長夢多，我只想趕緊達成！」

「因為自從我距離壘哥的紀錄越來越近，就有一堆人來追問我，但比起里程碑，我更在乎的是贏球，」呂政儒說，「我本來就投三分球多於兩分球，能用三分球達成里程碑，我想只是剛好，我會繼續做對的事情，很開心在歷史留名。」

呂政儒強調，跟其他球員相比，他的優勢是從18歲就開始打SBL，現在都必須從20幾歲才能打，「今天能夠超越壘哥，代表我沒有被這個聯盟淘汰，感謝球隊多年來的照顧，當然也要感激隊友、教練這麼挺我，我才可能達成里程碑。」

不過呂政儒在成為SBL總得分王之後，距離下個生涯里程碑，也就是史上首位「5000分先生」，也僅剩101分，以他本季場均得分12分來看，很有機會在過完農曆後的桃園例行賽完成，「到時候再說吧！我還一樣不會去多想什麼。」

13日獲頒12月MVP的裕隆洋將桑尼，至今去留未定。(中華籃協提供)

除了開心看到呂政儒成為總得分王，裕隆執行教練李啟億當前還有1個大麻煩要處理，那就是桑尼到底要不要留下來，「桑尼的背傷確實有所好轉，我和孟協理、桑尼明天上午會一起坐下來開會討論，屆時就可知道桑尼下周狀況。」

李啟億也不諱言表示，桑尼的去留會這麼難處理，主要是怕他被其它球隊搶走，由於經濟上的考量，裕隆不太可能出現三洋將的狀況，「我相信桑尼一放掉，其它球隊一定想要，畢竟他可能不用休息太多時間，就看我們明天怎麼談吧。」

(中時電子報)