葉俊榮清戰場舖大道 潘文忠回鍋教育部長

2019年01月13日 19:56 中時電子報 戴安瑋 、 林郁庭

準行政院長蘇貞昌今公布新內閣人事，教育部部長由潘文忠回鍋擔任。當初潘文忠因拔管不成離職，如今卻又在蘇內閣回鍋教長，他與管中閔的關係，仍是教育部長V.S台大校長，一年前如果沒有出手卡管，兩人早就是教長與校長的互動關係。

台大於去年元月5日遴選出管中閔為新校長後，即因綠委質疑遴選過程未利益迴避等問題，遭行政院強力杯葛，當時教育部長潘文忠即因拔管不成請辭，還說希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止；當時行政院長賴清德則是第一時間雖證實潘請辭，但強調「家庭因素」，努力慰留中，結果不到1小時，潘文忠辭職聲明曝光，賴清德只能准辭。

潘在聲明中強調，台大遴選委員會和校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過，甚至擱置不處理，當選人（管中閔）也不對外公開說明，任憑疑義蔓延。

潘文忠的辭職，引起軒然大波，各界議論，而接任的新部長吳茂昆，則是加重政治操作力道，硬要拔管。吳茂昆強硬的駁回台灣大學的校長任命案，完成拔管的使命，讓國人反感，自己也爆發擔任東華大學校長期間溢領獎勵金，遭監察院認定有違失、需吐還172萬元，違法擔任大陸中科院顧問、赴大陸大學講學等都劍指吳茂昆。最後，於107年05月29日提出辭呈，黯然下台，成為壽命最短的教育部長。

吳茂昆走人後，行政院決定由內政部長葉俊榮轉任教育部長，持續卡管，葉上任時姿態柔軟，對外表示，將有溫度的溝通，但始終沒有進展。

1124九合一大選，民進黨敗選，葉俊榮突於12月24日宣布勉予同意台大聘任管中閔為校長，25日向賴揆遞辭呈走人，結束台大校長遴選僵局。

賴清德內閣總辭，蘇貞昌組閣，找回不想被政治攻擊的潘文忠，回鍋接任教育部長，現在台大校長遴選及聘任風波均已結束，葉俊榮已經清理戰場，留下西線無戰事的教育部給潘文忠。今天準行政院長蘇貞昌布局內閣人事，一度傳出要接任教育部長的陳良基，最後卻是由潘文忠回鍋擔任教育部長。行政院秘書長李孟諺說，因科技業認為過去部長更換太頻繁，考慮到「快速上手」，潘文忠就是最能將政策無縫接軌的不二人選。

消息一出，也引起網友在PTT上討論「潘文忠回鍋，大家怎看」，許多網友也批道，「處理不了卡管案，就拍拍屁股走人，等台大校長遴選案結束後，居然又再回鍋上任」、「很愛當官」、「老油條回鍋繼續炸」、「可見卡管根本是場鬧劇，潘文忠是做事的人」、「那”無過的”茂昆？也要回鍋了嗎」、「有愛台的心比甚麼都重要 懂？」、「有功通通留任啊！一片歡樂呢！」

(中時電子報)