中職》轉任教練心境不同 黃浩然：我仍未離開棒球

黃浩然新球季轉任富邦悍將二軍投捕教練。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/高雄報導

前Lamigo桃猿捕手黃浩然，今年成為富邦悍將二軍投捕教練，他雖還想在場上奮戰，不過中職環境競爭，雖無法延續選手生涯，但轉換心境後他坦然面對，「我一樣沒有離開棒球，只是不是球員身份，而是教練。」

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黃浩然已打了12年的球，且還曾待過Lamigo的前身La New熊，去年球季結束後遭猿隊戰力外，今年加入富邦教練團，成為二軍投捕教練。

富邦大約在12月底與黃浩然接觸，1月初時雙方碰面，8日黃浩然就向富邦報到，選手生涯就此結束。他透露，最初曾表達自己還想以選手身份拚戰的想法，「不過公司覺得球隊在捕手教練這一塊有需求，經過討論後，我就以教練身份加入球隊。」

向富邦報到才沒幾天，且近日球隊正在進行重訓營，選手都著重在重訓與體能訓練，黃浩然還沒機會看到技術性的東西，「今天春訓才正式開始，之後會好好觀察選手關於技術性的東西。也會跟著一軍捕手教練、向他學習，找到可以幫助選手的訓練的方向。」

選手生涯急轉彎，在毫無預警的情況轉任教練，黃浩然坦言：「還滿意外的。」覺得自己還有機會拚拚看，不過因為球隊有很多年輕捕手，而職棒只有4隊、競爭激烈，越來越多年輕球員加入，人才也越來越多。

黃浩然說：「雖然還想打，但當教練一樣要把自己的工作做好、一樣是在幫助球隊，心境轉換後，換個角色看待這件事，我一樣沒有離開棒球，只是是以不一樣的方式來幫助球隊。」

(中時電子報)

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