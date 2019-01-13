2天前傳接教長最後卻留任 科技部陳良基：人生很難

2019年01月13日 20:10 中時 林志成

科技部長陳良基在11日被行政院公布要轉任教育部長，但僅2天時間就產生變化，他決定留任科技部長。陳良基晚間在個人臉書發文說，人生的選擇真的很難，兩天的心情轉折非常痛苦，放不下對教育的關心，又對不起科技界希望部長久任的呼聲，心裡非常糾結，經過思考後，決定留任科技部長。

陳良基在臉書發表「持續承擔科技發展的巨擔，懇謝蘇院長支持」文章全文如下：

這兩天報紙針對新內閣一方面充滿期待，一方面也陸續猜測可能人選，我的去向也成為報導的頭條。事實上，我很感激這兩年多，有機會能進入政府，以知識份子所知所學，為國家社會貢獻。在教育部次長期間，順利協助完成高教深耕計畫的推動，以及啟動數所大學合併。

在科技部部長期間，有賴全體同仁的協助，以及各界的支持，我們完成非常重要的科技基本法以及所有相關子法，包括技轉規範及研究人員兼職辦法、研究誠信相關辦法、計畫經費鬆綁、審查機制改變等等。更重要的是，我們推動人工智慧、基礎研究、年輕學者計畫、國際產學聯盟等計畫，成功留住台積電、華邦、力晶等的擴廠投資，並推動人才國際流動，順利協助國家吸引及培育更多未來國際能力的人才。對台灣科技發展，我心中其實還有很多藍圖，也很有信心可以持續協助台灣壯大！

當然，作為一輩子的教育工作者，我對教育有無限熱誠，也心繫所有學生學習環境的優化。週五傍晚，原本懷著續任科技部長的心理準備，去面見院長。沒有想到面對新任蘇院長對教育現場的關切，與改變教育現況的期待，及提供孩子優質環境的熱誠，我被蘇院長的企盼眼神一時深深感動，對轉任的請求實在無法拒絕。

然而，一出會議室，科技立國的胸懷立即澎湃洶湧。想到將近兩年為科學研究、科技發展投入的願景和政策，可能無法落實，竟讓我心情瞬間冰冷，也立刻電話回報院長希望能做點分析讓院長卓參再做決定，惟院長雖表示瞭解但同時仍囑託繼續前進。

經一整天沉澱與整理思緒，今日再與院長面談，具體將各項分析呈報院長。院長慎重考慮，認為科技立國也確實需長期深耕。經院長長考後，被我對科技佈局之願景及思考回應科技發展的重要性所感動，最後同意，留任科技部。

人生的選擇真的很難，兩天的心情轉折非常痛苦，放不下對教育的關心，又對不起科技界希望部長久任的呼聲，心裡非常糾結。感謝，院長能懇切一一聽取心聲後，決定共同承擔閣員變動的責任，真的只能聽從自己的內心。關心台灣學術研究與科技發展的夥伴們，我們一起努力繼續打拼吧！

(中時 )