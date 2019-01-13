獨／《怪物》魯蛇鄧育凱退伍 跑廁所撞破頭成軍中笑話

2019年01月13日 20:37 中時 李承陽

鄧育凱在電影《報告老師！怪怪怪怪物！》中，演活慘遭霸凌的「最魯資優生」，他去年大學畢業後入伍服役，當了4個月的軍事訓練役，本月12日退伍，現已正式回歸活老百姓。

起初軍中生活令鄧育凱跟其他新兵不適應，「有些事容易被班長罵，所以很多人會緊張便祕，因為時間真的太少、人太多，廁所也只有幾間，吃的一開始也不習慣，有次我吃飯吃到一半，肚子痛中途跑去廁所，不小心撞破頭縫5針，結果就成為笑話。」受傷後即使不是自己連上的同梯，看到他都會酸：「哦！你就是頭撞到那個，有演過電影喔。」

因為軍中連長或長官要招募，都會問大家入伍前在哪打工，或者目前工作薪資待遇如何，當時鄧育凱就說他有拍過一些戲，順便把大學學業完成，所以連別班班長都知道他是演員。另有些阿兵哥覺得他很眼熟，不過因為他理光頭髮所以認不太出來，是之後才告訴他自己有看過《怪物》。

鄧育凱在軍中常想休假一定要出來玩，放鬆一下，後來用「我還年輕，才當4個月而已」當藉口，說服自己說以前的男生都當1、2年，服役期間更累、更操，來騙自己不要出去玩，還能省錢。

鄧育凱之前演的角色都是會讀書、很乖的學生，沒想到當兵時竟接到某導演電話，說他也很適合演壞人，聽完不禁自虧笑說：「不知是不是縫了5針的緣故？」

(中時 )