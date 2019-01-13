韓國瑜盼全力結合為高雄衝刺 陳其邁回應網激動

2019年01月13日 20:45 中時電子報 黃麗蓉

前綠委陳其邁出任副閣揆，高雄市長韓國瑜力挺，指高雄的子弟接了政院副院長，中央有人，對高雄的建設一定會願意幫忙，也願意跟陳其邁全力結合繼續為高雄衝刺。陳其邁今晚在臉書回應說：「我一定會跟我們高雄市府、跟韓市長充分合作。」讓PTT網民不禁激動喊：大推。

陳其邁任副閣揆，韓國瑜之前送上兩個相信，1.相信一定會有傑出的表現；2.相信一定會大力幫助高雄。陳其邁對此表示，謝謝韓市長的祝福，因為高雄其實是我們共同的故鄉，之前他也講過不管是韓粉、邁粉，在選舉過後大家就是愛與包容，大家要共同合作，讓我們的家鄉能更好，陳其邁也為韓國瑜加油，

對韓國瑜期盼能幫忙高雄建設，陳其邁表示，高雄其實有很多重大建設，像他之前選舉時攸關高雄產業轉型很重要的橋頭科學園區、捷運綠色交通路網的規畫及完備，還有怎樣讓傳統產業轉型，或是智慧城市。而韓市長對高雄也提出很多看法和一些規畫，如果韓市長能夠在最短時間把這些政策做一些整合，能有一些優先順序，「中央地方未來我們一定會攜手合作！」

對高雄的建設，陳其邁強調，「這是我家鄉的建設，我一定會跟我們高雄市政府、跟韓市長充分合作，讓我們高雄更美好。」之前他也說過，市長做得好，這是市民的福氣，希望韓市長能讓高雄更進步。

網民們說：「他整段也講太多次韓市長了吧。」、「我的關注點是『高雄其實是我們共同的故鄉』XD。」、「我到現在對邁邁還是持保留，如果他能做到不卡韓，不只對他、更會對整個民進黨大加分。」、「愛你一萬年。」、「坦白說，不管是裝的還是真誠的，起碼其邁知道改變，大贏其他綠營人士。」、「攜手合作。」、「要我真心對陳其邁改觀，就看這次經費有沒有下來了。」

(中時電子報)