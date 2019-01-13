《爛番茄》2018最佳電影《黑豹》盤踞第一

2019年01月13日 21:15 中時 潘鈺楨

《超人特攻隊2》適合闔家觀賞，全球觀眾幾乎給予一面倒好評。（資料照片）

《小偷家族》。（資料照片）

北美著名大眾評分網站《爛番茄》，根據觀眾評分選出2018年「大範圍上映電影」與「小範圍點映電影」前十佳。大範圍上映電影中，超級英雄電影仍然為主流占了3席，包括第1名的《黑豹》、第4名《蜘蛛人：新宇宙》與第8名《超人總動員2》。溫情電影也自成一派，第7名的《柏靈頓熊熊出任務》與第10名的《與我為鄰》出乎意料受到歡迎。

《黑豹》無論劇情、演員、票房都相當亮眼，北美7億美元的票房（約217億台幣）締造史上第3高紀錄。男星麥可B喬丹（MichaelB.Jordan）日前上節目就說：「這部電影對世界社會的影響非常深遠，特別是對文化。我們能夠以正面的形式在屏幕上看到自己種族，這真的非常重要。」

小範圍點映電影指的是在北美上映影院少於600家的影片，拿下金球獎導演艾方索柯朗（AlfonsoCuaron）執導的《羅馬》毫無懸念奪冠，榜單中還有是枝裕和的《小偷家族》名列第5，大陸導演趙婷的《騎士》排名第6。值得注意的是，榜單中過半數電影由女性導演執導。最佳外語片第2名為《羅馬》，緊追在後的是《小偷家族》。

(中時 )