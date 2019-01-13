余筱萍最會含「棒棒堂」！自爆「交過很多」看中這兩點

2019年01月13日 20:52 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

女星余筱萍是藝人余天的大女兒，日前上《麻辣天后傳》探討愛情跟麵包該如何做出選擇？出身富貴的她表示一生沒有為錢煩惱過，但是已經40歲的她，卻至今沒有遇上真愛，過去男友還自爆「交過很多棒棒堂男孩」讓主持人利菁，及現場來賓相當吃驚。

一生沒有為錢煩惱過的余筱萍，擇偶標準最看中「帥、幽默」。（圖／翻攝自《麻辣天后傳》）

余筱萍日前在《麻辣天后傳》表示，常常交往到比自己年紀小的男生，信奉愛情的她，國中志願就是「當一個好老婆」，也認為男生沒有錢沒關係，但愛她就好，並透露年輕的時候擇偶標準最看中「帥、幽默」，當她透露過去交往對象有「棒棒堂男孩」時，更讓利菁跟李懿湊過去聽她耳語。

余筱萍曾和小她11歲的李銓交往，當時甚至讓余天相當反對。（圖／翻攝自李銓臉書）

其實余筱萍曾和「棒棒堂男孩」中的李銓與小馬（簡翔棋）交往過，當中小她11歲的李銓還一度被父母反對，爸爸余天甚至在媒體面前放話：「遇到好男人才會幸福，若沒遇到，我願意養她一輩子。」而李銓今年28歲，至今還在演藝圈中往演員之路邁進，也演過《帶我去月球》、《血觀音》等電影。

(中時電子報)

李銓外型亮眼，有原住民血統也在不少電影與電視劇中尬上一角。（圖／翻攝自李銓臉書）