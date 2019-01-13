肉圓沒加辣打妻兒出氣網友揮怒拳 館長也嗆「揍你」

館長陳之漢對林姓男子毆打妻兒也表不滿，在臉書發文嗆「去蘆洲揍你」。（吳岳修翻攝）

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多位民眾聚集在林男住處外堵人，蘆洲分局調派警力到場戒護。（吳岳修翻攝）
林男遭民眾圍毆，被警方送上救護車就醫，傷勢並無大礙。（吳岳修翻攝）

新北市蘆洲林姓男子因為肉圓沒有加辣，酒後暴怒毆打妻子及兒子，影片被PO上網後引發眾怒，連館長陳之漢也怒嗆「揍你」，晚間7名民眾聚集在林男住家外堵人，其中2人出手毆打林男，林男手腳擦傷送醫，警方將7人帶回派出所，依傷害現行犯函請檢察官核備。

館長陳之漢晚間在臉書上傳林姓男子毆打妻子及兒子的影片後，發文怒嗆林男「我剛剛吃助理水餃忘記拿醬油，我可以去蘆洲揍你嗎，男人拳頭是用來保護妻兒的，你他媽畜生枉為人，我也蘆洲人，丟蘆洲人的臉」，館長最後也呼籲立委修法，保護女人小孩免於家暴或受虐。

13日晚間7點多，對妻兒家暴的林社區內姓男子住家外聚集不少民眾，警方派員到場戒護，有7名民眾闖入住家社區，其中兩人出手及持安全帽毆打林男，警方緊急將方架開，將手腳及頸部受傷的林男送上救護車，初步檢視只是輕傷沒有大礙。

雖然林男表示不提告，但當著員警面前打人屬傷害現行犯，警方將7人全部帶回派出所，依傷害罪現行犯函請檢察官核備。

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