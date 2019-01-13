北港兩大宮廟攜手 關心邊緣戶寒冬送暖

北港兩大宮廟攜手，與中華陽光推展關懷協會寒冬送暖。（張朝欣攝）

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北港鎮朝天宮媽祖廟與武德宮財神廟攜手，與中華陽光推展關懷協會13日在水林鄉公所發放物資給水林鄉上百名邊緣戶，並致贈1個紅包增添喜氣，邊緣戶表示景氣不佳，宮廟與社團的寒冬送暖對他們有很大的幫助。

中華陽光推展關懷協會長期關心弱勢族群，發現有些民眾因資格不符合，無法如低收入戶、中低收入戶般接受公家機關補助，但實際生活卻相當困苦，因此與北港朝天宮與武德宮共同發起「水林幸福喜團圓」寒冬送暖活動。

為了了解邊緣戶的需求，關懷協會成員們特地到宅訪視，發現他們最需要實用的白米、拉麵、食用油、調味品、茶包等生活物資，13日特別準備4大盒生活物資讓他們帶回家，清溪婦女協會水林分會、水林鄉體育會、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會也前來共襄盛舉。

關懷協會理事長、縣議員黃美蘭表示，水林鄉人口老化情況相當嚴重，許多邊緣戶也是獨居老人，這些老人家孤身一人無人照顧，有些人甚至行動不便無法外出購物，希望這些生活物資能讓他們在家自己煮食，解決最基本的3餐需求。

邊緣戶們感謝兩宮廟與關懷協會的幫助，表示景氣不佳，救助物資年年縮水，有了這些生活用品與小紅包，便可以過個比較寬裕的好年，社會的善心，更帶給他們金錢買不到的溫暖。

(中時 )

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