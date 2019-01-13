2波東北季風來報到 一張圖看未來一週氣溫上上下下

2019年01月13日 21:22 中時電子報 林郁庭

未來一周受到2波東北季風影響，僅週二白天及週六東北季風減弱，溫度回升，其他時間北部、東北部天氣較涼，中南部注意日夜溫差大。（圖/氣象局提供、翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

未來一週受到2波東北季風影響，中央氣象局稍早在臉書粉絲專業PO出一張圖，指出僅週二白天及週六東北季風減弱，溫度回升，其他時間北部、東北部天氣較涼，中南部注意日夜溫差大。

氣象局指出，降雨方面，週一至週二的白天水氣較少，僅迎風面有局部短暫雨；週二（15日）白天東北風強度稍減弱，降雨大致上仍以北部山區及東半部地區為主，其他地區天氣大致穩定、陽光露臉。

週二晚起至週五（15日晚起至18日）又有一波東北季風增強、影響，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨，全天感受較濕涼，中南部影響不大，仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，周二（15日）白天東北風強度稍減弱，北台灣氣溫略為回升，約至23度；週二晚起至週五（15日晚起至18日）中部以北及東北部低溫下探至14、１５度，其他地區約17至19度，北臺灣高溫約19、20度，花東高溫約22到24度，中南部約26至28，溫差依舊相對大一些。

週六（19日）東北季風強度減弱，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣；北台灣氣溫開始回升。

台灣颱風論壇 天氣特急粉專也指出，1/13~1/20的天氣概況，就是看東北季風消長，時暖時涼冷。未來10天仍以東北季風為主，暫無明顯冷空氣，基本上維持像秋天的型態。預估接近月底時才有較強冷空氣南下，不過時間還長，變數仍高。

(中時電子報)