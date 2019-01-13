美國呼籲抵制華為歐洲國家反應不一

2019年01月13日 22:11 中時 施施

美國以通訊安全為由，呼籲歐洲國家抵制大陸電信巨擘華為的5G電信設備，在歐洲國家引起不同的反應。部分國家的政府不認為華為的設備會構成通訊安全問題，另一些國家則響應美國，呼籲取締華為設備。

5G技術代表無線通訊速度飛躍，對互聯網應用至關重要。可能的應用包括自動駕駛汽車，因此不少歐洲國家都希望盡快部署5G通訊設施。

據外媒13日報導，好幾個亞洲和太平洋國家響應美國的號召，禁用華為設備，但歐洲國家則有不同表現，部分原因是華為的5G設備能力非常吸引人；一些分析家表示，華為的設備比瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞和韓國的三星更為先進。

華為與大陸情報部門的關係受到越來越多的注意，美國為此禁止在其5G網絡中使用華為設備。澳洲和日本也採取了相同舉措。

但是在歐洲，葡萄牙主要電信運營商MEO去年12月才與華為簽署了一項協議，並讚揚華為的「技術、競爭力、才能和技術發展能力以及華為在葡萄牙的投資」。

與此同時，在目前大部分通訊網絡都使用華為設備的挪威，交通和通訊部長正在考慮如何降低風險，尤其是在跟那些未與奧斯陸有安全合作的國家打交道的時候。據信這是暗指大陸。

英國國防部長則表示，針對華為給英國提供5G網路，他深切地擔心。捷克網路安全局表示，大陸的法律「強迫總部在中國的私營公司跟中國情報部門合作」，因此這樣的公司參與另1國關鍵技術設施建設時，就會成為「威脅」。

報導指，美國強烈要求德國禁止使用華為設備，但德國的訊息技術監督組織表示，未發現有證據顯示華為可能利用其設備來為北京刺探情報。

德國電信也宣布跟華為達成協議，由華為提供設備讓該公司在波蘭建設5G網路，但德國還沒有表明，他們是否在德國本土也會這麼做。

與此同時，華為正在努力展示其誠意，在德國和英國跟兩國政府合作開設了華為設備試驗室，並將在今年第一季度結尾的時候在布魯塞爾再開設一所試驗室。

(中時 )