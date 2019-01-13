潘文忠回鍋教長 教團錯愕：失政府威信

2019年01月13日 22:21 中時 林志成

行政院今天宣布內閣名單，教育部長由潘文忠回鍋出任。潘文忠今晚表示，過去任上所規畫的政策，正在進行中，希望能盡全力推動，嘉惠學生。不過教團表示錯愕，認為教長人選變來變去，「有失政府威信」。

行政院11日宣布第一波內名單時，科技部長陳良基將轉任教育部長，但僅僅2天時間就產生了變化，他決定留任科技部長，教育部長則由之前因為台大校長遴選案而辭職的潘文忠回鍋出任。

潘文忠，去年4月14日因為無法處理台大校長遴選案而請辭教育部長，現在卻又回鍋，創下部長辭職、再回鍋的案例。

上周蔡英文總統選定蘇貞昌擔任行政院長後，就傳出蘇找潘文忠任教育部長，但潘當時回答媒體說，「台灣有很多人才，教育應該一棒接一棒」，似乎無意回鍋。不過事情發展總是出乎意外，他還是來當教育部長了。

對於教育部長人選一再出現變化，最後甚至由潘文忠回鍋，台灣家長教育聯盟理事長謝國清說：「這讓人傻眼，對政府威信有不良影響。」他表示，希望民進黨未來剩下1年多的執政，教育部長人選不要再變了。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，潘文忠過去和前行政院長賴清德在幼教方面的理念不合，未來「準公共幼兒園」政策是否會調整，或是會加速讓5歲幼兒免抽籤進幼兒園就讀，值得關注。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，政府用人「不應大風吹」，之前行政院已宣布陳良基當教育部長，就不應再變了，最後卻由潘文忠回鍋，非常悲哀？他認為，潘文忠是否有能力對高教或私校退場問題提出創新做法，讓人悲觀。

外傳教育部次長范巽綠、姚立德均已請辭，不過本報今天致電范巽綠，她表示：「我已經打包完成要離開教育部，但現在出現變化，未來如何還不能確定。」至於姚立德，則沒有接電話。

(中時 )