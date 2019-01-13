白安當製作人沒玩夠 喊話阿信合作

2019年01月13日 22:12 中時 蔡琛儀

白安日前帶著新專輯《1990s》在上海舉行音樂分享會，與歌迷朋友們近距離分享音樂和背後的創作故事，白安這回首度擔綱專輯製作人，但坦言沒玩夠，被問到下張專輯最想跟誰合作，更喊話師兄五月天阿信：「如果阿信哥有空，我很想跟他合作！」

白安先是以不插電形式彈唱了新歌〈讓我逃離平庸的生活〉、〈我們的時代〉、〈離開後〉、〈鑽石〉、〈光之街〉、〈是什麽讓我遇見這樣的你〉、〈媽媽〉7首歌。在演唱〈我們的時代〉之前，她還現場應援教學邀歌迷合唱，歌迷問她：「如何看待這個時代」時，白安回答：「每個時代都有每個時代美好的地方。很高興在這個時代遇見這麽多喜歡她的人！」被問到新年願望，白安說：「2019的願望就是帶著band走遍更多地方。」與粉絲相約年後再見。

此次白安上海宣傳行，除了新專輯音樂分享會與歌迷朋友們近距離接觸外，還參與多個電台通告，跟不少媒體及音樂人分享了自己關於音樂的觀點。在電台直播時，白安還跟聽眾朋友們分享在歌詞本首頁，特意放了一張她1歲時的嫩照，象徵從時間維度上歡迎歌迷朋友們開啟這張專輯，進入「白安的時代」。

結束上海的行程後，白安將繼續舉辦專輯分享會分享創作故事，18日於誠品敦南店B2音樂館、26日高雄大遠百店書區中庭、台南林百貨、27日前往台中中友店。

(中時 )