找飯店？超洗腦訂房先生背景曝光 竟是威廉王子學弟

2019年01月13日 22:33 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

「你曾在網上訂過飯店嗎？」不少人打開電視常常聽這句洗腦的廣告台詞，廣告中還有個帥哥教你怎麼訂房間，但你知道這位帥哥「Mr. trivago」，其時是位演員兼私人健身教練，而且還曾演出《變形金剛4》，更是英國威廉王子的學弟，擁有英國聖安德魯斯大學取得碩士學位。

李沛勳目前是演員、模特兒，也是一名專業健身私人教練。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

「Mr. trivago」其實是35歲的男星李沛勳，平時除了演戲、拍廣告，也是一位私人健身教練，曾在《變形金剛4》裡尬上一角的他，當時打敗8萬多人的選角試鏡，好不容易獲得演出機會，但卻顯少人知。更多人都還是以訂房網站廣告的他，最讓人熟悉，他表示，會拍攝廣告是因為3年多前的一次試鏡機會，「當時我只想說試試看，結果真的被選上，他們會看上我也不是因為我口才多好，是因為覺得我的反應很自然，很像介紹給朋友好用的東西。」

好身材也常在社群網站中展現。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

隨後這個廣告陸續拍了不少版本，他也陸續在戲劇中演出不同角色，令人訝異的是，高大帥氣又有肌肉的他，竟然是英國威廉王子的學弟，他擁有聖安德魯斯大學取得碩士學位，各種經歷讓他就像偶像劇中會出現的「高富帥」男主角。

曾脫穎而出參演《變形金剛4》的他，也和大導演麥可貝（左）合照。（圖／翻攝自李沛勳臉書）

不過他否認高富帥這一點，表示「我現在還在努力幫家裡還貸款。」至於未來會不會更積極朝演藝圈發展？他則認為畢竟還有健身課的學生要照顧，只要能拍拍廣告或是演一些小角色，他就很開心了。

(中時電子報)