紅樓茶會讓霧峰林家變身紅樓夢裏的大觀園

台中市矯正協會理事長游信對（左一）、中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭(左六)和前調查局長王福林(右六)、吳莉婕夫婦(右五)等人參與由中華華人茶文化協會理事長邱錦子(左四)在霧峰林家花園舉辦的「紅樓茶會」，現場司茶人及來賓都穿著古裝，彷彿穿越時空，亦古亦今。(馮惠宜翻攝)

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邱心悅、邱心依在花園一隅扮古裝，演奏紅樓曲目。(馮惠宜翻攝)
台中市矯正協會理事長游信對夫婦（左二、右三）、中華華人茶文化協會理事長邱錦子(右一)與夫婿鄭權(左一)在林家花園合影。(馮惠宜翻攝)

中華華人茶文化協會13日於霧峰林家花園宮保第舉辦一場紅樓茶會，現場所有司茶人以及來賓都穿著古裝，配合霧峰林家的宮保第是百年官宅，彷彿穿越時空回到紅樓夢大觀園的場景。

這場紅樓茶會邀請邱心悅、邱心依演奏紅樓的曲目，包括晴雯歌、聰明累及葬花吟，以及邀請書法大師周良敦老師現場揮毫，加上長隆南樂社演出陳三五娘的賞燈，以及黃淯暄古琴演出，重現紅樓夢大觀園裹飲茶的氣氛。

茶會吸引200多人參加，與會人員包括茶改場前場長陳國任、大觀國際人文茶道老師陳玉婷、浣花草堂王玉鳳，以及霧峰林家花園總經理林俊明，與會者都認為紅樓茶會以霧峰林家的歷史建築為舞台，結合茶道活動，又以紅樓夢為主題，是一場難得的文化饗宴。

林俊明指出，此種活動讓參與的人親自融入文化活動，他期待能多舉辦。中華華人茶文化協會理事長邱錦子長表示，會努力繼續推廣茶文化活動，也期待能在中部地區和相關文化活動結合，以更深入豐富方式讓民眾參與茶文化活動。

(中時 )

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