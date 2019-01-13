陳綺貞甜蜜合體鍾成虎！「讓我成為視野更開闊的觀察者」

2019年01月13日 22:57 中時 蔡琛儀

陳綺貞和男友兼音樂夥伴鍾成虎在演唱會上尬曲。(盧禕祺攝)

陳綺貞被粉絲團團包圍。(盧禕祺攝)

陳綺貞媽媽和家人都來看她演唱會。(盧禕祺攝)

陳綺貞出道20周年演唱會「漫漫長夜」13日進行到最終場，找來最熟悉的戰友兼情人、音樂總監鍾成虎擔任客座吉他手，兩人升到三樓高，公開合體演出新歌〈跳舞吧〉及兩人共組的TheVerse歌曲〈快速動眼〉，陳綺貞還隨著音樂性感起舞，她在演唱會結尾感謝男友：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」

鍾成虎和陳綺貞情牽20年，於公於私關係都相當緊密，以陳綺貞新歌〈華生〉形容他再恰當不過，作為音樂製作人的他就像小說《福爾摩斯》中的「華生」，不斷挖掘陳綺貞的音樂潛力。兩人除了合奏〈快速動眼〉，陳綺貞更拿起鼓棒帥氣敲打電子鼓，下一秒又隨著節拍自在舞動，雖然彼此沒有言語交談卻默契十足，無論眼神還是肢體動作都充滿火花。

陳綺貞也換上率性黑色背心及寬褲，展現時髦俐落風格，隨著新歌〈跳舞吧〉搭配不停轉換的視覺影像與燈光，把小巨蛋變成一座迷幻舞池；唱到〈女明星〉時，更當場上演換裝秀，並走入群眾中，大方和粉絲玩自拍，但也險些走不出人群。在經典歌橋段時，小巨蛋又瞬間成為萬人KTV包廂，陳綺貞還走到台邊，抱著到場的媽媽一起合唱〈還是會寂寞〉，不忘感謝媽媽：「謝謝你，我要再說一次謝謝你把我生下來。」

陳綺貞前一晚唱到〈旅行的意義〉時突然激動落淚，她表示是被歌迷所感動，讓她忍不住情緒湧現而噴淚。昨最終場包括梁靜茹、五月天怪獸、范瑋琪等人都到場欣賞。

(中時 )