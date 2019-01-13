韓國瑜穿襪保陽氣 醫：這些人不適合睡覺穿襪

2019年01月13日 22:47 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

高雄市長韓國瑜日前在新官上任第一天，依約夜宿高雄十全果菜市場，意外曝光他的養生法──穿襪子睡覺、使用「S腰帶」護腰。韓國瑜笑說：「可以光屁股，但是一定要穿襪子，因為可以保足陽氣。」還自誇體力比當時的對手陳其邁來的好，就是因為穿襪子睡覺。究竟這位新任市長的養生法，真的有依據嗎？

Ｑ１：為什麼要「保陽氣」？

「『陽氣』可視為人體內的一股暖流，能夠調節免疫系統，其中，以提升免疫力為其主要功能。」長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師楊晉瑋說。根據中醫論點，「陽氣」具有抵抗外邪、預防生病、縮短病程的特點，可說對生命機體相當重要。

中醫師建議，穿襪子「保陽氣」比較適用於「虛寒體質」的民眾。(圖片來源/陳德信)

Ｑ２：穿襪子真的能「保陽氣」嗎？

楊晉瑋表示，自古就有透過「足部保暖」而達到「保陽氣」的說法。主要是因為足底中間凹陷、足掌前三分之一處有個「湧泉穴」，中醫認為，經常按摩此穴能增精益髓、補腎壯陽、強筋壯骨及安神助眠，因此才會有穿襪子保陽氣的說法。

但楊晉瑋認為，這個方法雖然方便，但功效可能還不及現在中醫使用的針灸治療、直接針灸湧泉穴來得有效。

Ｑ３：到底該怎麼穿襪子「保陽氣」？

楊晉瑋表示，穿襪子「保陽氣」比較適用於「虛寒體質」的民眾，常見於年長的老人家或平常缺少運動的女性，表現出的症狀包括冬天手腳易冰冷、容易疲倦、食慾不振、平時或是經期容易腹瀉等。

一般建議，冬季或天氣寒冷時可以用溫水泡腳或加強夜間足部保暖，有助於改善半夜小腿抽筋、夜尿頻繁、失眠多夢、早晨下床踩地時足底疼痛等情況。

襪子材質則以純棉為主，保暖透氣為佳，長度大約在腳踝到膝蓋之間；切記襪子不宜過緊，半夜不鬆脫即可，如果襪子過緊會阻礙血液循環，尤其是因神經病變而出現下肢麻木的糖尿病患，更要小心留意。

醫師也提醒，假使足部有傷口或慢性濕疹（汗皰疹）、足底容易出汗（腳汗症）、足癬（黴菌感染，俗稱香港腳）等，也不建議晚上睡覺時穿襪子。

桂圓紅棗茶也有健脾、暖胃、養血、醒腦等功效，有助改善食慾不振、慢性疲勞、四肢冰冷的現象。（圖片來源/shutterstock）

Ｑ４：有其他「保陽氣」的做法嗎？

●艾療─利用點燃艾草，使其溫熱之性透過刺激穴道達到溫補陽氣、溫通血路、養生保健的效果，常用穴位包括湧泉、足三里、氣海、關元、腎兪等。但艾療需經由合格有經驗的中醫師操作，免得因為取穴位錯誤或操作不當，而減低療效或增加燒燙傷的風險。

●中藥─常見的溫熱中藥包括肉桂、炮附子、乾薑、高麗蔘等，具有振奮陽氣、提神醒腦、提升免疫力的功效。但醫師提醒，久服或不當食用溫熱屬性的中藥材容易造成「傷陰化燥」的現象，出現嘴破、口乾上火、痤瘡、便秘、失眠、煩躁等副作用，建議還是要在合格中醫師評估下使用。

●茶飲─可以考慮桂圓紅棗或是桂圓暖薑茶。取桂圓（龍眼肉）15克、紅棗5顆、乾薑少許、冰糖或黑糖適量，加入300毫升熱水燜泡30分鐘，具有健脾、暖胃、養血、醒腦等功效，有助改善食慾不振、慢性疲勞、四肢冰冷的現象。

Ｑ５：使用護腰、甚至穿著睡覺，真的也有養生健體的效果嗎？

楊晉瑋表示，對於急性肌肉拉傷、急性椎間盤突出壓迫神經出現腰背疼痛的患者，穿著護腰確實可以減低脊椎負擔，減少痠痛發生。

汐止國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯也曾表示，對於緩解上述原因所造成的急性劇烈疼痛，護腰確實大有助益。護腰主要的功能是協助腰部肌肉支撐脊椎、減輕腰部肌肉與脊椎關節的壓力，並限制關節活動，進而達到緩解疼痛的效果。

但如果是不明原因造成的慢性下背痛，必須趕緊找出引發疼痛原因、對症下藥，否則長時間使用護腰並無實質效用。桃園長庚紀念醫院復健科主治醫師陳智光也提醒，長期使用護腰的狀況下，腰背肌肉群因「用進廢退」的原理，會逐漸萎縮、無力，脊椎柔軟度會也會逐漸下降，進而變得僵硬。

醫師提醒，不明原因造成的慢性下背痛，必須找出引發疼痛的原因、對症下藥，否則長時間使用護腰並無實質效用。（圖片來源/shutterstock）

Ｑ６：穿戴護腰要注意哪些事？

楊晉瑋表示，一般建議白天勞動或需要搬提重物時，才需要使用護腰。塗雅雯也提醒，若從事需要長時間彎腰、搬重物，或必須站立一整天的工作，這些工作是閃到腰、椎間盤凸出的高危險群，「預防勝於治療，即使沒有明顯腰背痛，建議搬重物前先戴工作帶（工作保護帶），保護腰背部肌肉、預防拉傷。」

使用護腰則必須將腰背帶綁緊，才有效果。夜晚如果也想舒緩肌肉緊繃或疲勞，楊晉瑋建議，睡前可用電熱毯熱敷痠痛部位，但要注意電熱毯的溫度和熱敷時間不宜過久，尤其老年人的皮膚乾燥、脆弱，加上皮膚神經反射較遲鈍，使用不當容易造成燙傷。

此外，中醫針灸腎兪、大腸兪等穴道，也可以達到促進局部血液循環、緩解疼痛的效果。或者配合服用中藥、推拿、復健治療，或增加核心肌群訓練，都有助於改善腰背疼痛的情形。

(中時電子報)