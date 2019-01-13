巴基斯坦不買殲31 要匿蹤梟龍戰機

2019年01月13日 23:14 中時電子報 江飛宇

戰鬥機世界(fighter jets world)報導，巴基斯坦的國防分析網站表示，巴基斯坦似乎正在尋求與中國大陸成都飛機公司合作，要以JF-17梟龍戰機為基礎，製作輕量化的單引擎匿蹤戰機，這項開發案名為AZM。

網站公布了3款戰機的概念模型，從右至左分別是JF-17.6、一款看不清型號的，以及JF-20。其中JF-17.6是現有JF-17的直接匿蹤改進，它保留了JF-17的基本空氣動力學佈局，但是取消機腹輔翼，改成V型雙垂尾，擴張機翼的側邊條。沒有設計內部彈艙，採用半埋式的機腹掛架，以及中線的外掛吊艙。

巴基斯坦報導，下一代以JF-17為基礎的匿蹤戰機計畫。

中間的那架看不清楚型號，似乎是從JF-17.6更進一步的匿蹤化，機腹設計了內部彈艙，進氣口似乎有所修正，而其餘部分都與JF-17.6差不多。由於安裝了彈艙，減少了內載燃油量，所以模型還加上了強掛油箱。

第三種是JF-20，似乎是最終改進型，除了內部彈艙之外，機翼前緣變得平直不帶弧線，前機身也不再是圓椎型，而是匿蹤戰機常見的側邊稜角，整體線條變得更加銳利。但是，它也由於彈艙佔用原本可裝燃油的內部空間，所以也需要外掛的油箱以維持航程。

巴基斯坦官員證實，他們已選擇製作過殲20的成都飛機公司做為改造JF-17的合作對象，顯然瀋陽飛機的FC-31(也稱殲31)「鶻鷹」已經出局。

報導說，巴基斯坦空軍之所以拒絕FC-31，而是選擇開發基於JF-17的單引擎匿蹤戰鬥機，應該與維護成本和過往的操作習慣有關。以往巴基斯坦空軍所使用的戰機都單引擎戰鬥機，包括幻象3/5(Mirage 3 / 5)、MiG-21、F-16，以及JF-17是都是單引擎，因此他們的AZM計畫仍然選擇單引擎，也是可以理解的。

(中時電子報)