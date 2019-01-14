一次美到底！ 走進店裡即是蛻變的開始

2019年01月14日 09:00 中時電子報 綜合報導

晶鑽奇肌時尚美容生活館的岩盤浴/中時電子報

愛美是人的天性，不可否認的是現今社會又很重視外表，因此臉上那張皮還是不可疏於保養，但現代人忙碌又疲憊，自己花時間保養真的頗有難度，因此不少美容產業興起，現在甚至有一條龍服務的沙龍店，讓你從頭到腳一次美到底！

位於天母的「晶鑽奇肌時尚美容生活館」擁有美髮、美甲、美顏、美體、足浴，甚至還有岩盤浴，讓消費者能有最尊爵的享受。店內的明亮採光與寬敞空間，在進行任何服務前就優先讓客人享有舒服又放鬆的氛圍；使用的重點產品皆是專業護膚沙龍品牌研發，分別是「NUOVO」與「瑤池美人」，前者的設計理念是將青春留住，發展出一系列針對不同肌膚問題的保養品，其中，明星商品即是27瓶的精萃，使用最天然的草本萃取，以最小用量發揮最大效益。

「瑤池美人」則是特別針對台灣女性設計的保養品，台灣夏天悶熱又潮濕，導致肌膚容易出現粉刺、過敏、肌膚脆弱等問題，因此還推出白天保養的「天地組合」以及晚上使用的「望月組合」，因保養方式簡單，更適合於忙碌的現代女性。

「晶鑽奇肌時尚美容生活館」美體保養/中時電子報

店長陳品妤表示，當初向保養品公司提出現代女性的肌膚需求，先研發出這兩個保養品牌，自己取得國際美容治療師後，決定要開實體店面讓更多人可以實際體驗這些產品的好。另外，店內最推薦的服務是岩盤浴，店長陳品妤說，岩盤浴可以代替沒有時間或沒有運動習慣的人，可以每天做、一次40分鐘，再搭配頭部放鬆，做完可以直接在店內洗澡、洗頭，保養一次完成

「晶鑽奇肌時尚美容生活館」店內採光足、舒適/中時電子報

為了歡慶「晶鑽奇肌時尚美容生活館」開幕，即日起至2019年1月31日所有服務全面9折，滿額再送會員，全館採預約制。最後，店長陳品妤表示，期許顧客來到「晶鑽奇肌時尚美容生活館」能有最放鬆的體驗，因為服務最專業、使用產品最優良，邀請您來這裡好好愛自己一次。

預約電話:02-2872-1117

地址:台北市士林區中山北路七段116號

(中時電子報)