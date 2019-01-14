韓國瑜喊跳愛河 李佳芬：他不是已經在愛河裡了？

2019年01月14日 00:01 中時電子報 丁世傑

高雄市長韓國瑜的太太李佳芬13日下午在高雄喜滿客影城出席國片《玩命貼圖》首映會，媒體問她被批評干政有甚麼想要說的？李佳芬首度回應，「我今天是來談《玩命貼圖》首映會的，沒事的、沒事的！」媒體也問情人節跳愛河的話題，李佳芬笑著說，「他不是已經在愛河裡面了嗎？」

李佳芬指出，大家應該把焦點放在該看到的事情，就是偏鄉小孩跟弱勢團體都很值得多多花心思關心！

李佳芬說，今天是《玩命貼圖》製片單位邀請來，可能因為她以前是學廣電的，都屬於文創。她也提到，在學校當好遇到第一批新銳導演，像楊德昌、侯孝賢，所以時常跑電影院，以前學生的工作，就是每一天都要去電影院看電影，分析運鏡阿，路線怎麼走，若看不清楚，就要回頭再看一次。

李佳芬也不忘記提醒媒體把焦點放在《玩命貼圖》電影，她看到導演鍾維恆、演員都這麼年輕，還可以拿到國際獎項，包括最佳導演、特效，非常不容易！這部驚悚片拿到特效獎，她非常好奇，在高雄辦第一場首映會，非常有意義。如果能為高雄發展盡心力，她都願意付出。

至於情人節跳愛河活動，韓國瑜稍早表示，如果跳愛河對高雄有幫助的話，他就真的會跳！媒體記者也問李佳芬跳愛河的話題，她嗯了幾秒，笑著說，「他不是已經在愛河裡面了嗎？」

陪李佳芬一起看片的是這幾年淡出政壇的《玩命貼圖》出品人前立委周守信、監製曾禎、導演鍾維恆及演員乙樂。

《玩命貼圖》是懸疑驚悚片，榮獲2018 洛杉磯國際影展《最佳新導演》與《最佳特效》，並入圍2018 蒙特婁世界電影節世界競賽單元《最佳影片》、2018 美國恐怖迷影展、2018 密西西比熱泉恐怖影展、2018 北紐約恐怖影展、2018 好萊塢恐怖影展榮譽稻穗。

(中時電子報)