孫安佐講英文變了個人！狄鶯孫鵬怎教訓他？全說了

狄鶯、孫鵬為救孫安佐耗盡心力。（圖／翻攝自臉書）

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中時電子報
孫安佐全英受訪。

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐結束在美關押的生活，返台後積極健身，還轉戰當YouTuber，吸引不少人觀看，瞬間成為網路紅人。近日他和另一知名YouTube頻道「不要鬧工作室」合作，13日晚間上傳最新影片，只見他全程用英文和主持人對談，和講中文的模樣判若兩人。

孫安佐表示坐8個月牢已是很大的教訓。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）
孫安佐透露想讓大家瞭解真實的他。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

孫安佐先分享在監獄健身時遇到的特別經歷，表示他曾因誇獎別人的臀肌練得很好看，而被誤會成同性戀，讓他和對方產生互嗆的有趣畫面，接著主持人Hana問孫安佐鬧出恐攻風波而入獄，父母是否有教訓他？「這麼說好了，我坐了八個月的牢，這樣的教訓可以了。」意指狄鶯、孫鵬並沒另外懲罰他。

孫安佐透露未來打算朝向專業健身人士去發展，被問到為何總穿同一件衣服？他還得意地抖動胸肌：「我比較在乎衣服底下的東西。」最後，Hana搞笑虧孫安佐，要他用回中文說話，沒想到孫安佐一講中文，完全沒有說英文的痞痞態度，不只講話結巴，反應也變得十分呆萌、羞澀，而他也自認講中、英文像不同人，並說之所以拍這部影片，是想讓大家瞭解真正的他，「有時候，新聞上面講的東西不代表一定是真的」，影片最後還補充，因為孫安佐的案子在台仍處於司法調查階段所以無法多說，等偵查結束之後，他會再交代清楚全部細節。

(中時電子報)

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