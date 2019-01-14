這款韓國瑜海報貼門口超吸睛！新堀江攤商出招救生意

這款韓國瑜海報貼門口超吸睛！新堀江攤商出招救生意。（圖/翻攝自中視新聞）

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中時電子報
這款韓國瑜海報貼門口超吸睛！新堀江攤商出招救生意。（影/中視新聞YouTube）

高雄市長韓國瑜選前喊出「打造全台首富 高雄發大財」，選後成為「最佳代言人」，新堀江商圈攤商自掏腰包在入口處的柱子貼上賣菜郎比讚形象海報超吸睛，也成為吸引眾多遊客的打卡熱點。

選前就有不少人對韓國瑜那句「高雄又老又窮」特別有感，當時有高雄當地房仲表示，許多商圈都變成一灘死水，除了眾所皆知的新崛江迅速沒落外、美麗島商圈中山路的婚紗街、堪稱是高雄市華爾街的中正路，這2大商圈榮景也成往事。

中視新聞訪問新崛江商店協會總幹事楊翔茗，他說會想在新堀江入口處的柱子，貼上賣菜郎韓國瑜比讚與愛犬柴犬合照是有原因的，就是希望要「吸引人進來，可以發大財」。楊翔茗說，很多人店家都在問他們：「韓市長什麼時候再來？」於是他們突發奇想，馬上自掏腰包做了市長的立牌，象徵市長馬上到了，也是幫忙導覽。

針對有酸民反映有礙觀瞻，楊翔茗說，因為高雄過去就是綠色比較多，有時候會有一些酸言酸語，還有人傳簡訊跟他抱怨說，「這(指韓國瑜立牌)有礙觀瞻」。

綠委蕭美琴更從花蓮管到南臺灣，酸諷接下來會看到高雄作業、農民曆、各種政策看板文宣等，都會看到韓國瑜市長大頭照，並貼出新堀江商圈入口的韓國瑜立牌酸說，「不用奇怪，我們這裡大家都習慣無所不在的首長」。

中天新聞報導，新崛江的商家不只要設韓國瑜的人形看板幫忙導覽，攤商更霸氣表示韓國瑜柱子不只不會拆，春節還會在出入口的拱門貼上韓國瑜巨型海報，寫著「打造高雄全台首富、過好年」等字，就是要歡迎大家幫忙裡頭的攤商，招攬作生意更吸睛、更醒目。受訪民眾也表示支持，「很有特色」、「可以拍個照打卡蠻好玩的！」

(中時電子報)

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