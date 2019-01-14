陳志強《炮仔聲》演活「準陳世美」被罵渣：早就做好心理準備

2019年01月14日 02:03 中時 林淑娟

陳志強與吳婉君、王宇婕有糾葛三角戀。（三立）

陳志強與劇中自己的人形看版搞笑合影。（伊林娛樂）

陳志強主動設計把垃圾桶扶正的動作。（翻攝網路）

陳志強最近在三立八點檔《炮仔聲》有非常吃重的演出，劇中的他飾演原本很有理想、熱血的外科醫師「張正浩」，還有著善良、體貼的未婚妻吳婉君，卻因現實壓力與遭人迫害，讓他一步步性格黑化走樣，且為追求名利逐漸接受王宇婕飾演的富家千金，成了「準陳世美」，被網友痛罵「你好渣」。他表示，過去演過不少反派角色，接演前已做好心理準備，「觀眾要罵才是真的演得好！」

陳志強說，他自己希望「正浩」這角色是亦正亦邪，雖然他可能為了往上爬，而不顧一切背叛愛情、做一些不得不做的事，但對的事還是會做，例如他很有醫德，仍救了劇中仇人徐亨的媽媽。此外，他也為這角色用心做了一些小動作設定。

之前有場戲是家人反對他不理性復仇，他盛怒之下跑出去，對著天大喊「為何你們都不理解我」，並憤而踢翻路邊垃圾桶，「不知道觀眾有沒有注意到，正浩踢完垃圾桶後，還是做了扶起垃圾桶的動作。因為這對我陳志強來說，是一件沒有公德心的事，我覺得要對自己有個交代，也希望觀眾感受到正浩的本質是好的，有些事他只是不得已而為之。所以我自己多設計了這個動作，也拜託導演一定要留這個畫面給我。」

此外，他劇中醫師造型也是自己定裝設計，「我沒有要正浩這角色耍帥，反而希望他頭髮就是鬆鬆的、不拘小節，乾淨就好，是一個不在意外表的醫師」。結果他刻意營造的形象，果然被觀眾注意到了，竟有網友留言批評他頭髮太醜，「我看到這樣的留言反而開心」。

他之前曾在三立《一家人》客串前五集，演技大受好評，他坦言當時的自己還沒做好要進軍「台八」市場的準備，就怕自己拍戲心態會變成以賺錢為目的，像上班族一樣每天去工作，這對演員會是消耗，但這次真正接了台八後，發現並非這樣。他這次有個中心思想和原則，要把每一場戲都當成重要作品來準備，要求自己一定要演出張正浩的困難、為難是什麼，就算哭戲被觀眾批評「哭得好醜噢」、「也太自然了吧？」、「怎麼不哭帥一點？」他都覺得開心，「因為我沒有想要讓自己是帥的」。

他甚至把每天很有限的休息時間，都拿來鑽研劇本，思考、設計角色，「我督促自己需要更努力認真，雖然每天沒日沒夜地拍，但回家還是一定要看劇本，揣摩角色心情、做好準備，雖然更累、耗時更長，但我很享受這當下，雖然我也不知道還能這樣認真多久」。

(中時 )