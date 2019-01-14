中職》避免「吃緊撞破碗」 古林睿煬一軍準備好再上

統一獅19歲投手古林睿煬。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台南報導

統一獅14日舉辦開訓典禮，去年獅隊的第一指名，19歲投手古林睿煬對新球季充滿期待，目標雖是站穩一軍先發輪值，但他要自己慢慢來、別心急，「先把自己準備好，不要『吃緊撞破碗』。」他說。

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古林睿煬去年選秀第一輪就獲得獅隊青睞，但在U18開打前，卻因手肘傷勢辭退中華隊，這段期間他在二軍積極準備自己，期待新球季更上一層樓，「大多在學習新的技術，調整比較細的細節，職棒比三級棒球更細膩，訓練以體能為主。」

去年首次參加秋訓，古林透露，跟高中比較起來，職棒雖然練得比教練，但比較多自己的時間，也比較好運用，他經常利用空檔向學長請教，「比較常向（羅）錦龍賢拜請教，他經驗比較多也比較豐富，常常分享投手需要的小肌肉技巧。」且古林還會做筆記，紀錄學長分享的訣竅。

新的球季即將開始，古林希望今年可以站上一軍，但他沒有為自己設定時間，「先把自己準備好！球隊需要時就上去。球隊希望我不要急，以不要受傷為主，我自己也不想太急，怕會『吃緊撞破碗』，準備好再上。」

古林雖去年都待在二軍，但去年獅隊打進總冠軍賽他也有去觀戰，他說道：「觀眾很多，看起來很像螞蟻，大家都一直吶喊。」他也提到，Lamigo桃猿打者令他印象深刻，「球打出去都很遠，我看到有嚇到。」

期待今年有機會站上一軍的投手丘，談到自己目前的狀況，他認為已恢復8至9成，再2個月新球季就要開打，古林笑說：「又緊張又興奮！想像自己上場的畫面，我絕對會緊張，但也很期待！」

(中時電子報)

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