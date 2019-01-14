一校一樂團！音樂讓孩童生活更多采多姿

2019年01月14日 03:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

學音樂的孩子不會變壞！讓我們用音樂、表演讓生活更多采多姿！台北市立交響樂團「一校一樂團」計畫及「校園音樂劇」計畫成果發表會分別於1月12、13日在台北市中山堂中正廳精彩演出，由16所台北市國小的235位學童輪番上台，展現指導老師與學生們共同創作的7齣原創音樂劇，以及超過35首動聽的弦樂、管樂曲目。

北市交105學年度起試辦「國小學童音樂劇」及「樂器學習圓夢計畫」、107學年度起在北市府、文化局、教育局的大力支持下，正式擴大為台北市立交響樂團「校園音樂工程」，透過「一校一樂團」及「校園音樂劇」二方案，以政府樂團之公共責任，將多元化的音樂教育課程，主動帶入國小校園，豐富學童的藝術涵養與生活美學，建立由下而上、由內而外的音樂環境。

許多第一次上台演出的學童，即便內心緊張，也在台北展現落落大方之專業演出態度，家長及學校師長在台下皆甚為感動，更有不少家長在學期中間分享了孩子們接受北市交「一校一樂團」課程或「校園音樂劇」課程後，變得成熟、自律、自信。

北市交團長何康國表示，北市交「校園音樂工程」計劃的教學內涵為：「自律」、「紀律」，以及「美感力」。「自律」講求同學能夠藉由自主的學習，跟得上團體的進度；「紀律」是在團體當中，能養成聆聽他人的能力；「美感力」則是透過音樂學習啟發學童的創造力跟想像力。最終目標是：「台北市每一所學校都能自主經營樂團、每一位同學都具備音樂才藝」，進而達到「一校一樂團，音樂終身伴」之目標。

(中時電子報)