1月14日三大報頭條要聞

2019年01月14日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●兌現選前承諾，高雄力拚愛情產業鏈，找上最懂談情說愛的作家瓊瑤。高雄市長韓國瑜13日下午帶著女兒韓冰及市府官員北上拜訪展現誠意，瓊瑤允諾擔任無給職「高雄市府最高的愛情顧問」，並提出規畫愛情公園、愛情橋，及籌拍名為《天作之『河』》的電影等建議，要把高雄變成浪漫之都。

●行政院昨確定新內閣名單，陳良基被宣布擔任教育部長2天後，決定留任科技部長，教育部長則由去職不到1年的潘文忠回鍋。潘的回鍋創下教育史首例，教團表示錯愕，認為人選變來變去，「有失政府威信」；台灣人才很多，最後卻只是一群人「玩大風吹」，非常悲哀。

●高雄市長韓國瑜13日到阿蓮區天廟參拜，難得與前總統馬英九、前立法院長王金平合體，晚到的韓國瑜不改幽默劈頭就問，「有沒有打麻將的人來？」用笑聲化解馬王同台尷尬；但媒體追問「相公說」指誰，他仍笑回「不表示意見，大家自己去猜」。

●蘇內閣正式成軍，綜觀各部會人事，除了先前已在賴揆任內請辭的交通部、農委會、教育部等首長外，幾乎都留任，顯然在政院三長都是新手情況下，蘇內閣暫以穩定為要，在2020年大選前趕緊做出有感政績。

◎旺報

●大陸人口流動的趨勢在發生變化，有人形容過去是「孔雀東南飛」，人才和勞動力湧向東部沿海發達地區，如今是「孔雀開屏」， 越來越多人願意在新一線城市聚集扎根，使得小學生返鄉，也帶動「媽媽回家熱」，這或許是大陸又一次大發展前兆。

●隨著大陸沿海產業向中西部地區轉移，接壤廣東的湖南享受了地利之便。據湖南省政府統計，近5年，湖南全省承接產業轉移項目超過16000個，投資總額近1.7兆元（人民幣，下同），每年帶動城鎮新增就業70萬人以上。這些轉移企業，成了帶動人口回流的生力軍，也推動湖南的就近城鎮化。

●隨著城鎮化改革的推動，大陸城市規畫正邁向「強省會、大城市群」時代。在此情況下，下一批國家中心城市成為2019年大陸各城市力爭目標。根據了解，大陸目前已經確立9個國家中心城市，包括杭州、南京、濟南、青島、瀋陽、大連、廈門、長沙等都在爭取成為第10座國家中心城市，未來到底那一個城市能出線，已成為2019年大陸城市之爭的最熱點。

●大陸在一級大賽獲獎者，回國後也將自身經驗回饋，佳惠學子，也為大陸音樂教育加分，最早如劉詩昆1958年獲第一屆柴可夫斯基國際鋼琴大賽第二名，1990年劉詩昆成立音樂藝術中心，投身兒童音樂教育，至今已成全國連鎖式音樂教育機構。教出2000年波蘭蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主李雲迪的老師但昭義也成立了但昭義鋼琴藝術中心，以總教頭身分淬鍊下一張金牌。

●時隔兩年，人民幣兌美元再度遊走在破7邊緣。這一次，中國企業和個人對人民幣的未來走勢都多了幾分淡定。2018年前11個月人民幣兌美元貶值超過6%，匯率波動幅度更達到創紀錄的11%以上，使得出口企業匯兌、套保的成本和財務費用明顯增加。出口商往往通過遠期結匯鎖定未來外匯收入的匯率波動風險，但如果人民幣貶值超過遠期結匯協議匯率，也會損失潛在的匯兌收益。

◎工商時報

●匯兌成本節節升高、傷及壽險業「根本」，在富邦人壽董事長蔡明興登高一呼下，壽險業「五王一后」將在農曆年前面見金管會主委顧立雄，為外匯準備金爭取「第二桶金」，建議先借用不動產增值準備金、醫療險停效準備金、併購壽險準備金及死利差互抵準備金，盼金管會給壽險公司一條活路。

●行政院13日宣布蘇內閣改組名單，除了三長外，新任5閣員包括政委龔明鑫、交長林佳龍、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬、教長潘文忠等人。

●美國聯邦政府局部關門已進入第23日，眼見政府單位恢復運作遙遙無期，專家預料共乘服務業者優步（Uber）以及Lyft在內的大型股票上市案恐將延遲進行。

●行政院主計總處甫完成的調查指出，受到菸價、食物及掛號費調漲的影響，去（107）年我國後20％低所得家庭的通膨率升至1.5％，非僅高於平均通膨率，也高於前20％高所得家庭的1.1％，顯示低收入族群已面臨更高的物價壓力。

(中時電子報)