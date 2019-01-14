唐綺陽星座：火、天牡羊 新舊兩勢力爭鋒 處女朝令夕改

唐綺陽星座：火、天牡羊 新舊兩勢力爭鋒，處女朝令夕改。（圖/翻攝自唐綺陽 YouTube）

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中時電子報
／綜合報導
01/14-01/20｜星座運勢週報（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本週太陽魔羯進入尾聲，感受魔羯力量的最後衝刺，跟政府有關的震撼彈仍不停歇、老人、長輩有關的事也值得關注。火、天在牡羊，新舊勢力的衝突越演越烈，年輕世代與老一輩勢力互相爭鋒。年輕世代與老一輩的看法不同，所以爭鋒四起，兩股力量各有各的說法，目前老人力看似上風，但年輕世代的火力也不容小覷。

水、冥入相位，容易因強硬的態度而產生對立，像是覺得別人「話說得很難聽、刺耳」，而撕破臉、硬碰硬，關係就撕裂了。但若到了谷底，冥王也能帶來重生，所以就算到了谷底也永遠不要放棄希望，以包容的方式來化解衝撞，水星守護的雙子、處女們尤其一起加油。

重要星象：太陽魔羯尾聲，火、天在牡羊，水、冥入相位

工作注意↓

金牛：應與長官長輩好好溝通

處女：朝令夕改，海外事務多變化

魔羯：工作滿檔，要有智慧的安排時間

水瓶：當心已談好的事仍有變數

桃花注意↓

白羊：進入老夫老妻模式

雙子：避免大男（女）人主義，要稍微讓步

獅子：要多衡量朋友的意見

雙魚：以柔克剛，避免拿翹

財運注意↓

天蠍：工作有變數，要積極爭取

射手：當心花錢糊塗，應專注理財

健康注意↓

巨蟹：凡事應節制，避免消耗健康

天秤：忙到四肢無力，要多照顧自己

(中時電子報)

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
唐綺陽占星幫 FB
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