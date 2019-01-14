他搶先全球看復仇者4 背後原因有洋蔥...

2019年01月14日 05:22 中時電子報 陳舒秦

今年4月才上映的《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）將上映，已經讓許多影迷期待，澳洲一名罹患罕見疾病的33歲男子亞歷山大（Alexander），本身是個忠實的漫威迷，對於任何有關漫威的電影他幾乎都不會錯過。但擔心自己撐不到上映日期就離世，上網許願可以提早看到電影。終於，在熱心網友的幫忙下，迪士尼日前決定讓亞歷山大成為全球第一個看到《復仇者聯盟4》的人。

他患罕病「范可尼氏貧血」（Fanconi Anemia），更因為此病連帶引發肝癌、口腔癌，甚至骨髓開始衰竭的亞歷山大，擔心自己撐不過電影上映的那天，又不想留下遺憾，所以本月初他透過帳號@alexander_q在論壇「Reddit」上發文陳述自己的病情，還哀傷表示自己可能4月前就迎接自己的「Endgame」，希望可以在走之前看到這部電影。更認為這部電影是「之前所有事情的高潮，一個章節的結束」，說什麼都不能錯過，連作夢都想看到。

後來熱心網友馬上開始轉推分享該文，貼上標籤「#Avengers4Alexander」的貼文被轉載到各大社群，還有好心人為亞歷山大設計海報、拍攝影片，最後，迪士尼公司真的回應了！願意幫他圓夢，正和他討論要用什麼方式實現。

(中時電子報)