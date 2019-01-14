NBA》都怪KD抱團！美大學教練感嘆招生困難

杜蘭特當年的抱團行為，至今仍影響很多大學球員選擇學校的想法。(美聯社)

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中時電子報

杜蘭特2016年夏天選擇「抱團」加盟勇士，如今竟變NCAA(美國大學聯賽)招生困難的指責對象！邁阿密大學新任美式足球教練迪亞茲最近受訪表示，當前大學球員選擇學校觀念的大幅轉變，都是因為杜蘭特帶起扭曲的抱團文化。

「你看看，這個世界都變了，我把這個問題怪罪在NBA上面，」迪亞茲接受《邁阿密先驅報》訪問表示，「當杜蘭特效力的雷霆，從3比1領先情況下被勇士逆轉淘汰，他選擇直接加盟勇士，因為這樣，現在大學生都想直接加盟強隊。」

從邁阿密大學招生窘境，就可看出端倪，在《ESPN》評選高中生300強中，邁阿密大學所在的佛羅里達州有16人入選，結果其中只有2位球員選擇加入邁阿密大學，11人直接決定跳槽到比較知名的大學強隊，也讓迪亞茲大表委屈。

「就因杜蘭特帶起抱團文化，我們現在招生困難，」迪亞茲充滿怨氣表示，「因為你必須先營造一個贏球環境，然後才能吸引好手加入，所以現在很自然形成一種趨勢，要去就去現在最頂尖的球隊，好吧，這很公平，但我們怎麼辦？」

不光只在美國大學美式足球圈，就連美國大學男籃也出現類似狀況，去年夏天杜克大學一口氣找來錫安威廉森、巴瑞特與雷迪許3名高中明星球員，他們在今年NBA選秀預測分別排在第1、第3與第7，可見杜蘭特影響力有多大。

(中時電子報)

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