NBA》林書豪手感急凍 老鷹慘遭字母哥修理

2019年01月14日 07:24 中時電子報 黃及人

Trae doing Trae things. pic.twitter.com/zpKuITLQvp — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月13日

結束客場3連戰回到亞特蘭大主場，華裔後衛林書豪手感卻變冰冷，全場投10中2，含三分球投4中0，僅拿7分、5助攻、2籃板及1抄截，加上老鷹守不住本季年度MVP熱門「字母哥」阿提托康波，老鷹最後以114比133不敵公鹿。

這場比賽也是當年籃網「布魯克-林連線」的另類重聚，因為當年跟林書豪攜手在籃網搭檔的布魯克羅培茲，如今已在公鹿擔任先發中鋒，雖然羅培茲14日提前犯滿畢業，仍替公鹿貢獻9分、2籃板，且充分做好鞏固公鹿內線任務。

不過公鹿輕取老鷹的頭號功臣，還是跟火箭「大鬍子」哈登競爭本季年度MVP的阿提托康波，他拿33分、6籃板、4助攻、3抄截與1火鍋，公鹿主控布雷索也貢獻24分、10助攻，米德頓17分、11籃板，公鹿當然贏得相當輕鬆。

只是本季三分命中率保持3成61的林書豪，來到2019年似乎突然變成不會投三分球了，目前2019年打了8場例行賽，豪哥的三分球竟然交出離譜的投18中2、命中率僅1成11，看來他必須趕緊找回三分手感，藉以提升自己交易行情。

(中時電子報)