影》撞爛立馬再買一台！27歲保時捷正妹背景曝光

北宜撞爛保時捷　女駕駛闊氣現金再買一輛
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中時電子報
/綜合報導
撞爛立馬再買一台！27歲保時捷正妹賺錢術曝光。(中天新聞)

27歲陳姓女子10日下午駕駛保時捷跑車搭載29歲蕭姓女友人，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因過彎不慎自撞路旁山丘後翻車，所幸2名女子送醫後無大礙。陳女劫後餘生後霸氣「全額付費」買了一台全新保時捷Boxster，讓人驚嘆財力雄厚，而陳女賺錢術也隨之曝光，

陳姓女子10日載著蕭姓友人開車前往宜蘭，中途過彎時撞上小山丘，保時捷在空中翻滾3圈，整台車翻覆四腳朝天，保時捷當場變成廢鐵。所幸車內駕駛及乘客僅受輕傷，2名女子自行脫困送往萬芳醫院，陳女酒測值為零。

陳姓女子受訪時指出，她過彎時速差不多5、60，不知為何後輪壓到草皮，車子整個翻三圈，陳女回憶驚險一瞬間，驚恐地說「翻三圈當下真的以為自己要死了！」。至於砸錢買全新保時捷的闊氣行為被質疑炫富，陳女強調她不是炫富，如果當時車子鋼殼比較軟一點，她可能就直接爆頭死在車子。她說，保時捷這次真的救了她一命，「以後一定都開保時捷」。

陳女最新買的Boxster718也要價308萬，讓人好奇年僅27歲的陳女為何有雄厚財力買得起2輛保持捷？據《中天新聞》報導，陳女開過5間美甲店，還當保險業務兼翻譯，陳女說她沒有家世背景，全靠自己打拚賺錢。陳女也拜託外界不要關注她的背景，低調表示「我也是被家人罵了一頓」

(中時電子報)

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