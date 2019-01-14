陳其邁敗光65萬祖產票卻高升副閣揆？網一句話神解

2019年01月14日 08:06 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

陳其邁接任副閣揆 開直播回應韓國瑜祝福

前民進黨立委陳其邁經新閣揆蘇貞昌延攬，擔任副院長一職，但為何陳其邁在去年九合一選舉落敗，輸了15萬票，還能高升行政院副院長？有網友就分析，林佳龍只能當交通部長，陳其邁卻能高升就是因為敗光65萬祖產票，其他網友說，「輸的不夠多，不然就是院長了」。

回顧2018九合一選舉結果，時任民進黨新北市長候選人蘇貞昌慘輸對手29萬多票，前台中市長林佳龍也狂輸現任市長盧秀燕20萬票之多，陳其邁帳面輸得更少，輸了15萬票多，但高雄若以2014年結果比較，是噴票噴了65萬票之多。但這次蔡政府內閣改組，敗選的三位市長候選人蘇貞昌、陳其邁、林佳龍，卻都高升正副閣揆、部會首長，讓人不解。

網友zoode (潘大媽)在批踢踢發文表示，「陳其邁為什麼能當副院長阿？蘇貞昌這次因為子弟兵大餅講錯話把自己搞到沒辦法出來選，因黨內無大將，光頭只好硬著頭皮站出來承擔，雖然倉促但選得有聲有色，最後是敗給大環境，光頭當院長除了歷練豐富、執行力強、底下人才也多，算是恰當的安排。

林佳龍任內也還有些山手線政績，但是陳其邁原本高雄是躺著選都會上，結果他自己輕敵，前期完全沒有存在感，「給了韓機會趁虛而入」，選到後來高雄莫名變成全台灣的焦點，把全黨拖下水，最後從贏50萬票變成慘輸15萬票。該網友表示，「一次噴掉65萬票祖產的陳其邁」，竟然當副院長民進黨這安排真讓人看不懂呢。

其他網友則留言認真分析，「輸的不夠多，不然就是院長了」、「邁邁被花媽害，龍龍被自己害」、「他和林佳龍的輕敵態度從來沒人去檢視，還被菊拖累」、「林態度很囂張 看不起別人」、「看到正國會這麼廢，新潮流不可能讓了」、「民調祖師爺 做出領先盧11%」、「台中原本財政超健康 結果黑龍四年多負債600億元」。

但也有網友幫陳其邁緩頰，「小英當完行政院副院長就直升總統了，那明年其邁來選吧」、「他的工業4.0可以實現」、「其實副院長有多少權力要看院長吧，他的位置我是覺得比林佳龍差」。

(中時電子報)