獨家》不只是好景！微風南山46樓「SHINPUYUAN新葡苑四十六」開賣

2019年01月14日 08:12 工商 姚舜

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉套餐的前菜拼盤有：江南煙燻素鵝、黑松露走地雞、和風鮑魚和蜜汁叉燒，內容相當豐富。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉前菜拚盤中的和風鮑魚，滷煮浸漬的十分入味，口感柔嫩中帶有彈Q。（圖／姚舜）

高檔餐廳就是要貴客挑骨去刺、剝殼拆蟹，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉的〈養生黑蒜X0醬龍蝦帶子〉就完全符合這個標準。（圖／姚舜）

〈南非鮑佐烏參〉的烏參作法是江浙式的「蔥火靠」法，鮑魚則是用粵菜作法用鮑汁與上湯滷煮。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉不只有恆溫酒庫，讓客人以紅白葡萄酒佐餐，亦有TeaParingMenu讓客人以不同的茶佐餐，圖為苗栗東方美人茶。（圖／姚舜）

〈蜜汁參巴醬佐牛肉〉是以澳洲和牛牛舌，用加了參巴醬調味的滷汁滷煮，中層還夾了燉煮厚切的白蘿蔔，上層則有牛肝箘置頂。（圖／姚舜）

有淡淡桂花香的黃耳又叫「桂花耳」，主廚胡明華用它與日本百合和澳洲蘆筍合炒成菜。（圖／姚舜）

〈野生松茸響螺燉雞盅〉的用料高檔、湯味鮮濃。（圖／姚舜）

香鬆的〈烏魚子炒飯〉因有厚切烏魚子加持，味道更鮮。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉的佐餐茶分別用不同杯具盛裝，如用紅玉茶花沖泡的茶，用的就是快克杯。（圖／姚舜）

〈紫蘇梅鑲鰻魚〉是將鰻魚醃漬、蒸熟、煙燻，再切塊與馬蹄、化核梅、紫蘇梅一起扣模再凝結成凍作成，出菜時並用蜜金桔提味。（圖／姚舜）

形如寶塔的〈一刀肉〉，靠的是廚師精緻刀工，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉菜單上有這道菜。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉規畫有恆溫儲酒室，請到專業侍酒師鍾禹康設計酒店與TeaParingMenue。（圖／姚舜）

以不同中國茶佐各式中式美餚，到〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉款待外國友人可讓對方了解中華飲食文化。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉廚藝團隊由兼擅粵菜與滬菜的主廚胡明華領軍。（圖／姚舜）

位在微風南山46樓的〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉餐廳，占地140坪、4間包廂，可接待102位客人用餐。（圖／姚舜）

位在微石南山47樓的〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉，入夜後可就近欣賞台北101與信義區的夜景。（圖／新葡苑）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉的開放式用餐區，全都面臨大片玻璃窗設計，客人可以飽覽台北信義區的景色。（圖／姚舜）

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉餐廳包廂挑高很高，裝潢華麗氣派。（圖／姚舜）

除了開放式用餐區與正式包廂，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉餐廳並以軟隔間概念設計了卡座區，讓客人享有一定私密。（圖／姚舜）

台北市信義區微風南山開幕，帶動食家饕客與吃貨前往「朝聖」熱潮，其中位在高樓、標榜為「全台獨家」或「台北首店」，並擁有豪闊景觀視野的幾家餐廳，更食客與吃貨鎖定為「搶頭香」標的，而位在46樓由新葡苑餐飲集團投資開設的〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉不僅是其中唯一中菜餐廳，也是全台第一且唯一可「貼近」欣賞台北101大樓景觀，且擁有恆溫酒庫並提供專業侍酒師服務的景觀中餐廳。

此外，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉也是全台唯一提供TeaParingMenu，讓客人得以精選單品茶或特調茶佐中餐的景觀中餐廳，好景、好食、好酒與好茶加上好環境，共構了獨特的用餐體驗。而這樣的新餐廳級數雖有「登峰」企圖，餐價門檻卻與與台北市五星飯店不相上下，6道菜式午間套餐1280元起，為競爭日熾的高檔中菜市場投下一超級震撼彈。

「老闆總希望走在『食代』尖端，給客人有別傳統的體驗」，負責〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉的新葡苑集團所屬伊克國際餐飲部協理蔡雅玲說，新葡苑的文化就是「與食俱進」，跟著食代腳步升級客人的消費體驗。她口中的「老闆」，則是新葡苑的創辦人吳四寶先生。

吳四寶是日本華僑，在台灣時尚餐飲還是一片荒漠的年代，1987年他返台投資餐飲並創立了諸如：〈IR椰如〉、〈葡吉小廚〉、〈調色盤〉、〈葡吉麵包〉，業態雖不同，卻有共通特色，就是裝潢時尚現代、餐飲商品引領食尚，同時服務人員都是帥哥美女且制服亦都有型有款。而一系列餐廳都曾為4、5級的「老台北」創造了許多美好的回憶。尤其是講到〈IRCAFE〉，更是上世紀台北潮男潮女約會聚餐的勝地。如今開在微風南山46樓的〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉餐廳，則是新葡苑集團企圖打造頂級旗艦中餐廳的傾力之作。

位在微風南山46樓的〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉，占地140坪、可同時接待102位客人，請到日本知名設計師？澤雄樹的餐廳規畫有不同用餐區，開放式用餐區全部緊臨大面落地窗，4間包廂可分別接待10人至16人。另外，設計還以軟隔間概念規畫設計了卡座區，讓重視私密的客人可以使用。

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉的菜單是以粵菜與滬菜主軸，再搭配如川菜等其它菜式為輔，有手工大菜、也有家常美味。而跨菜系的菜單設計符中時下國際化高端中餐廳的主流，這樣的菜單也非常適合用來宴請款待初來乍到

台北的外國友人，或是外縣市親友。

除了食材用料講究，為升級食客味覺體驗，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉主廚胡明華率領的廚藝團隊亦力求呈盤之美，且不少菜式都用了法國百年餐瓷「LEGLEFRANCE」的餐具盛裝，這樣的手筆也使菜色更搶眼吸睛，顏值更高。

〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉恆慍酒櫃中有來自13個進口供應的各國紅白酒，侍酒顧問Sam鍾禹康強調，餐廳的酒單是按WineSpectator認證的國際標準設計，此也意味酒單的架構很立體，兼具了廣度與深度。而同樣也是Sam設計的佐餐茶與TeaParingMenu，則為食客增加了更多用餐食趣，並讓餐廳的服務更上層樓。畢竟，不只是台灣，放眼全球，有提供完整系列「佐餐茶」讓客人配餐的餐廳也屈時可數呀。

為慶祝餐廳正式營運，〈SHINPUYUAN新葡苑四十六〉推出多項優惠活動促銷，1.即日起至1／30日，凡點用1280元的中午套餐可享980元優惠。2.1／31日至2／20日點用精選套餐送佐餐酒一杯。3.即日起出8道外帶年菜，1／25日前預訂。4.除夕圍爐套餐每人3980元起，即日起開始接受預訂。

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