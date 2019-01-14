蘇內閣多數首長獲留任 恐引發四個不利聯想？

2019年01月14日 08:21 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文日前宣布前行政院長蘇貞昌回鍋組閣，然而，名單出爐後，絕大多數部會首長和政務委員都獲留任。對此，前國民黨立委孫大千直言，「真的是一次『奇妙的』內閣改組！」孫也表示這會讓外界引發四個不利的聯想。

準行政院長蘇貞昌將在今日交接，正式上任。然而，閣員名單引發議論，其中高雄市長落敗的陳其邁接副閣揆，欲連任台中市長未成功的林佳龍也將擔任交通部長，遭外界戲稱「復仇者聯盟」。此外，絕大多數部會首長和政務委員都獲得留任，教育部長則由前任部長潘文忠回鍋。對此，留任的政院發言人Kolas Yotaka表示，這次蘇內閣的核心理念是「立刻上手、能接地氣、強化溝通與拔擢中生代」。

對此，孫大千在臉書發文指出，雖然名為「改組」，可是實際上大部分的閣員都被留任，除了閣揆、副閣揆和交通部長外，幾乎全部都是老班底。他認為這會讓外界引發四個不利的聯想，包括一、民進黨執政失利的責任，都由賴清德一個人扛下來了嗎？所以千錯萬錯都是賴清德的錯？難道只要閣揆換人，政府就可以展現令人耳目一新的行政績效嗎？二、現在如此的吹捧蘇貞昌，把他當成「救世主」和「萬靈丹」，那之前全黨上下又為什麼要大力慰留賴清德？「這不是非常虛偽而且矯情嗎？」

第三，內閣閣員之所以維持不變，是不是為了避免影響黨內既有的派系利益分配呢？還是說原本在內閣當中，大部分的人事都是由小英決定的，所以閣揆所擁有的人事任命權相當有限？四、內閣改組的另一個功能，難道只是為替落選的重量級地方首長，找一個重新出發的舞台？

(中時電子報)