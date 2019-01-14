NBA》風光不再！諾維茲基即將掉出獨行俠輪替

2019年01月14日 08:19 中時電子報 黃及人

身為史上待在同一球隊時間最久紀錄保持人的獨行俠前鋒諾維茲基，如今面臨風光不再窘境！《達拉斯新聞早報》14日報導，獨行俠總教練卡萊爾最近已跟41歲的諾維茲基討論，不僅繼續降低出賽時間，甚至可能掉出輪替名單之外。

「我們像成年人那樣討論這個嚴肅話題，」邁入待在獨行俠第21個球季，且在2011年曾幫助獨行俠摘冠的德國籍前鋒諾維茲基表示，「保持開放的溝通，沒有帶著任何不好情緒，我的出場時間即將隨著比賽情況作出最有效調整。」

諾維茲基先前因為受傷，無奈缺席本季前面26場例行賽，目前打了12場，平均上場10.2分鐘，場均得分也僅3.6分，雙雙創下生涯新低紀錄，他也很清楚如今自己在獨行俠的地位，比起在場上做出貢獻，還不如扮演好精神領袖角色。

卡萊爾說：「諾維茲基跟我們全隊目標一致，他希望幫這支球隊，也帶領大家贏球，所以我們必須繼續討論對球隊最有利的決定。」畢竟諾維茲基在這支球隊招牌球星的地位，已經逐漸被菜鳥前鋒東契奇所取代，世代交替腳步很快。

況且目前獨行俠拿下20勝22敗，雖然只排西區第12，卻跟西區第8湖人之間只有2.5場勝差，獨行俠仍有闖進季後賽希望，諾維茲基很清楚自己必須有所犧牲，更要協助本季場均20分、6.7籃板及5助攻的東契奇趕緊成長。

(中時電子報)