一張空拍圖看出網對肉圓爸有多火 警臉書一句話…滅火

2019年01月14日 08:29 中時電子報 張國欽

新北市一名42歲林男因為10歲兒子買肉圓「忘了加辣」，暴怒將兒子打趴在地，40歲李姓妻子上前勸阻也被鎖喉，影片被貼到臉書社團引發眾怒，昨晚有數百人包圍林男住家，從網友上傳一張空拍圖到臉書粉絲專頁「爆料公社」來看，現場充滿濃濃火藥味，不過「新北市政府警察局」粉專小編後來在底下留言：「拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」引起網友紛紛留言說：「辛苦了，那我就不過去了」、「「不好意思，那要髒你們的手了。」

昨日包圍林男住處的民眾當中，有7人一看到外出的林男，就將他包圍打成頸、手部擦、挫傷，結果7人都遭警方帶回，警方事後強調，目前全案仍在調查中，呼籲民眾理性看待，切勿任意施行私法正義，以免觸法。

新北警方昨天除了在現場維持秩序、安撫民眾，還在臉書粉專留言：「我們完全能夠理解大家的心情，但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」

「新北市政府警察局」粉專小編，在臉書底下留言呼籲包圍肉圓爸的民眾「不要弄髒自己的手」。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

許多網友看到紛紛回應：「小編知我心～」、「辛苦了，那我就不過去了。」、「千萬不要讓這顆肉圓再接近妻小！」、「不好意思，那要髒你們的手了。」、「不要讓我們失望！」

(中時電子報)