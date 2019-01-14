MLB》簽下哈波有望 費城人振奮!

2019年01月14日 08:43 中時電子報 盧品青

哈波(Bryce Harper)的大肥約可能有著落了，他與妻子凱拉去賭城歡度週末，並且帶著經紀人波拉斯(Scott Boras)與費城人總裁坐下來談。這一談就是5個小時，雖不確定有正式開價，但費城人一方似乎十分振奮，套用大聯盟官網的說法是「對哈波夫妻留下很好的印象」。

5個小時當然不可能是在閒嗑牙，費城人老闆已經預告會在季外砸一筆大錢，而且是花到有點想「剁手」的程度。哈波和馬恰多(Manny Machado)都是要價不菲的大咖，費城人居然許下「兩個都買」的雄心，這一次想必不肯空手而回。如今馬恰多傳出可能去白襪，費城人當然更不能放走哈波了。

好消息是競標者並不多，其實也就國民而已。季外補強畢竟是基於戰績考量，洋基不但出價保守，而且戰績壓力很小，他們去年堂堂打出100勝，加上勁敵紅襪的陣容並沒有提升，因此洋基補強的需求只集中在先發投手。

去年國東龍頭勇士隊僅有90勝，費城人(80勝)與國民(82勝)都在中段，費城人打算一口氣奪回王座，補強自然積極很多，而且他們也出得起。費城人原初是把馬恰多列為首選，如今國民還想簽回哈波，就跟費城人槓上了，看來哈波的落腳處大概就是這兩隊其中之一。

(中時電子報)