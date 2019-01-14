法官認證 網紅約閨蜜「喝豆漿」=「恐嚇性侵」？

豆漿示意圖與本新聞無關。（達志影像）

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中時電子報
/綜合報導

中部地區陳姓女子與張姓女子原為朋友關係，2人因細故發生爭執，張傳訊給陳女，稱要請她「喝豆漿」，陳女認為遭到張恐嚇找人性侵她，嚇到轉學，心生畏懼提告。一審張女獲判無罪，陳女上訴至高分院，二審逆轉改判張女有罪。

判決書指出，陳女與張女原為朋友關係，之後為了搶當網紅翻臉，2017年陳女將張女醜照傳給她們共同好友鄭男，引發張女不滿，私訊給陳女說「看來你現在混的不錯，走在路上要小心了喔」、「下次請你喝豆漿，約個時間喝一下啊」、「出來喝豆漿，台中很小真的很小」、「我講很明了，拜託妳走在路上真的要走好」，要求陳女公開發文道歉，「就是喝豆漿呀，我看妳誠意到哪」

陳女認為張女傳訊「喝豆漿」，意思就是要找人性侵教訓她，嚇得立刻轉學。張女出庭辯稱，「出來喝豆漿」意思是約陳女出來喝豆漿或喝茶，不管喝什麼都可以，重點是要陳女出來解釋清楚。一審台中地院認定張女無恐嚇犯意，判她無罪。

但是陳女仍不罷休繼續上訴，二審上演大逆轉！台中高分院認為張陳二人都是網紅，熟稔網路用語，而豆漿為白色稠狀液體，常隱喻指男性精液，「喝豆漿」意涵並非指一般單純飲用豆漿，甚至帶有「找人性侵妳」意思，改判張女拘役30日。二審結果讓張女不服氣，上訴到最高法院，最高院維持二審見解，駁回上訴，全案確定。

(中時電子報)

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