技術問題多 美種馬王直升機要發揮初始戰力還早

CH-53K「種馬王」重型直升機吊起重達18,870磅（近8.5公噸）的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）。（洛克希德馬丁）

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中時電子報
CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機

美國海軍陸戰隊的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機已老舊，亟需CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機接棒。然而，沒完沒了的技術問題卻陰魂不散，美國海軍說，目前不確定它何時才能發揮初始戰力（IOC）。

《動力》（The Drive）網指出，CH-53K研製已一拖再拖，如今這些新問題將再延後汰換老爺CH-53E機隊的計畫。

美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）發言人康茲（Greg Kuntz）告訴《垂直雜誌》（Vertical Magazine），技術問題發現得比預期晚，而接近率（rate of closure）不足，則導致試飛效率不如預期。他指出，海軍仍在評估相關要求，尚未決定正式宣佈它發揮初始戰力的日期。

美國海軍陸戰隊2014年原本預期，CH-53K要在2019年發揮初始戰力。不過，他們仍打算最後要採購約200架「種馬王」，以汰換「超級種馬」。

CH-53K「種馬王」

儘管兩款直升機外觀類似，但CH-53K體型更大，也夠力得多，載重能力是CH-53E的3倍左右。隨著美國海軍陸戰隊的裝備愈來愈大，這種載重能力也日趨重要。所謂一分錢，一分貨，CH-53K的身價當然比CH-53E高多了，一架造價已飆到1.22億美元（約38億台幣），比價格不斐的F-35A聯合攻擊戰機還貴。

(中時電子報)

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