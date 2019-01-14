外媒爆：美考慮出兵攻打伊朗

《華爾街日報》（WSJ）周日報導，白宮國家安全會議（National Security Council）去年秋天曾要求國防部提供攻打伊朗的計畫選項。
據美國有線電視新聞網（CNN）引述自華爾街日報報導，白宮國安團隊是在去年9月美駐巴格達使館區遭親伊朗武裝分子攻擊後提出這項請求。
報導指出，時任副國家安全顧問的李卡德（Mira Ricardel）認為武裝分子的襲擊是「戰爭行為」，美國應該有所回應。
據悉國安團隊提出攻打伊朗的計畫請求時，多數政府官員都感到相當震驚。
五角大廈收到請求後也已回覆相應計畫，目前尚不清楚這份計劃是否已經執行，或是否已呈給美國總統川普。
國家安全委員會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）隨後發布聲明表示：「國家安全會議因應政府政策，依據可能發生的外在威脅提供總統各種選項，以預做準備或回應。」
聲明中也表示：「在巴格達攻擊事件過後，國家安全會議持續檢視美方人員的狀態，同時通盤考量各種選項以保障使館人員的人身安全與利益。」
報導也指出，國安團隊提出攻打伊朗的計畫選項時，同時也要求國防部提供攻擊伊拉克、敘利亞的計劃選項。
針對華爾街日報是否報導屬實，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院發言人都拒絕回應。
去年9月，伊拉克首都巴格達外交使館區遭3發迫擊砲鎖定，所幸迫擊砲最終僅擊中空曠地帶，並未造成任何人員傷亡。
(中時電子報)