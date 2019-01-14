外媒爆：美考慮出兵攻打伊朗

美國國安顧問波頓（John Bolton）領導的國家安全委員會，被爆去年秋天要求五角大廈提供攻打伊朗的計畫。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

《華爾街日報》（WSJ）周日報導，白宮國家安全會議（National Security Council）去年秋天曾要求國防部提供攻打伊朗的計畫選項。

美國白宮國家安全委員會去年秋天曾向國防部要求提供攻打伊朗計畫。

據美國有線電視新聞網（CNN）引述自華爾街日報報導，白宮國安團隊是在去年9月美駐巴格達使館區遭親伊朗武裝分子攻擊後提出這項請求。

報導指出，時任副國家安全顧問的李卡德（Mira Ricardel）認為武裝分子的襲擊是「戰爭行為」，美國應該有所回應。

據悉國安團隊提出攻打伊朗的計畫請求時，多數政府官員都感到相當震驚。

五角大廈收到請求後也已回覆相應計畫，目前尚不清楚這份計劃是否已經執行，或是否已呈給美國總統川普。

國家安全委員會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）隨後發布聲明表示：「國家安全會議因應政府政策，依據可能發生的外在威脅提供總統各種選項，以預做準備或回應。」

聲明中也表示：「在巴格達攻擊事件過後，國家安全會議持續檢視美方人員的狀態，同時通盤考量各種選項以保障使館人員的人身安全與利益。」

報導也指出，國安團隊提出攻打伊朗的計畫選項時，同時也要求國防部提供攻擊伊拉克、敘利亞的計劃選項。

針對華爾街日報是否報導屬實，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院發言人都拒絕回應。

去年9月，伊拉克首都巴格達外交使館區遭3發迫擊砲鎖定，所幸迫擊砲最終僅擊中空曠地帶，並未造成任何人員傷亡。

(中時電子報)

文章來源：Wall Street Journal: White House requested plans last year from Pentagon to attack Iran

回流？ 因應美中貿易戰 科技大廠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。