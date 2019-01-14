外媒爆：美考慮出兵攻打伊朗

2019年01月14日 08:59 中時電子報 吳映璠

《華爾街日報》（WSJ）周日報導，白宮國家安全會議（National Security Council）去年秋天曾要求國防部提供攻打伊朗的計畫選項。

美國白宮國家安全委員會去年秋天曾向國防部要求提供攻打伊朗計畫。

據美國有線電視新聞網（CNN）引述自華爾街日報報導，白宮國安團隊是在去年9月美駐巴格達使館區遭親伊朗武裝分子攻擊後提出這項請求。

報導指出，時任副國家安全顧問的李卡德（Mira Ricardel）認為武裝分子的襲擊是「戰爭行為」，美國應該有所回應。

據悉國安團隊提出攻打伊朗的計畫請求時，多數政府官員都感到相當震驚。

五角大廈收到請求後也已回覆相應計畫，目前尚不清楚這份計劃是否已經執行，或是否已呈給美國總統川普。

國家安全委員會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）隨後發布聲明表示：「國家安全會議因應政府政策，依據可能發生的外在威脅提供總統各種選項，以預做準備或回應。」

聲明中也表示：「在巴格達攻擊事件過後，國家安全會議持續檢視美方人員的狀態，同時通盤考量各種選項以保障使館人員的人身安全與利益。」

報導也指出，國安團隊提出攻打伊朗的計畫選項時，同時也要求國防部提供攻擊伊拉克、敘利亞的計劃選項。

針對華爾街日報是否報導屬實，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院發言人都拒絕回應。

去年9月，伊拉克首都巴格達外交使館區遭3發迫擊砲鎖定，所幸迫擊砲最終僅擊中空曠地帶，並未造成任何人員傷亡。

(中時電子報)