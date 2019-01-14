吳釗燮一意孤行力挺趙怡翔 陳敏鳳：看扁了蔡總統？

外交部長吳釗燮。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔就任駐美代表處政治組長引發極大爭議，外交部長吳釗燮也備受質疑。對此，資深媒體人陳敏鳳提及，吳釗燮在跟蔡總統報告此案時，一口要了副代表一職，蔡不同意，雙方才妥協成政治組長。陳直言「可是外交部長卻一意孤行，是看扁了總統嗎？還是看扁了社會民意？」

趙怡翔從未通過外交特考，打破外交部的慣例。此外，趙怡翔日前在臉書曝實領15萬引起議論，吳釗燮更親上火線表示，趙怡翔在外交部本來是簡任十職等，今年已經可以升簡任十一職等，但是他派到美國是用一等諮議的條件聘用，敘薪是比照九職等，他的「薪水」就是本俸加上地域加給7002美元（約台幣21萬）。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中提及駐日官員蘇啟誠上吊身亡一事，並表示當時吳釗燮要大家別再炒作，但趙怡翔的任命案卻讓吳親自出面解釋，「令人看了一頭霧水」。陳說還傳出吳釗燮在跟蔡總統報告此案時，竟要副代表一職，蔡總統不同意，雙方妥協成政治組長。

陳敏鳳說蔡總統為何不同意部長的人事案，大致有兩個，包括不合理不合情甚至不合法以及社會觀感很差，尤其在敗選後，蔡總統知道社會民意在乎這種用人方法，用了趙怡翔可能有了吳音寧的印象，因此才阻止這項人事案，「可是外交部長卻一意孤行，是看扁了總統嗎？還是看扁了社會民意？」

(中時電子報)

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