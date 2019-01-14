每天喝國民飲料大腦折壽4.6年 5大壞習慣讓你老更快

每天喝國民飲料大腦折壽4.6年 5大壞習慣讓你老更快(達志)

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中時電子報

人想青春永駐的不只有臉，腦袋也是。40歲以後，身體機能開始下滑，真實地感受到自己已經老了。若想延緩大腦老化，頭腦清晰，就要避免5種壞習慣，包括喝含糖碳酸飲料、缺乏人際關係、睡眠不足、不挑戰新事物、不運動。

1愛喝含糖碳酸飲料

早安健康報導，每天喝含糖飲料、汽水的人，對健康的危害與抽菸、喝酒一樣傷。加利福尼亞大學舊金山分校研究顯示，「碳酸飲料」就是造成細胞加速老化的主因。

人體中60兆個細胞，有一天之內再生的，也有能生長100年以上的神經細胞、心肌細胞，實驗結果發現，每天喝一瓶500ml含糖碳酸飲料，會讓大腦細胞的壽命縮短4.6年。

實驗也指出，14歲以下孩童，每喝500c.c.含糖飲料，生長激素就會停止分泌2小時，容易影響發育。且危害還會往上累積，喝兩杯會讓生長激素停止分泌4小時、喝三杯則停止分泌6小時。

2缺乏人際關係

威斯康辛大學麥迪遜分校研究表示，與人相處、溝通，為工作、交友上的愛恨情仇而煩腦，可活動大腦，預防大腦老化。但退休以後，與人的交流減少，特別是男性，長期下來宅在家會造成憂鬱傾向，增加失智的風險。

3睡眠不足

睡眠時間太短，暗藏著大腦萎縮老化的危機，《赫芬頓郵報》創辦人家亞利安娜哈芬登指出，大腦在睡覺時會處理體內毒素，像是造成阿茲海默症的一種蛋白質，睡眠不足的人則會留在腦內，使認知能力降低、記憶力變差。

4不挑戰新事物

年紀越大，越容易安於現狀，拒絕接觸新事物、新挑戰，導致腦機能逐漸降低。有動物實驗發現，小老鼠在刺激多的環境下生活，腦中的情報傳達力大幅提高。

5.少運動

波士頓大學研究發現，一群41歲的實驗對象在29年後，重新接受核磁共振成像調查，發現40多歲時不愛運動的人20年後發生腦組織萎縮，認知機能變差。證實了人在中年時的運動量，會影響到老年的大腦健康。

(中時電子報)

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