別想吃菜通腸胃 這種菜愈吃愈恐怖

2019年01月14日 09:42 中時電子報 陳煌祥

每日都有吃菜，卻還是腸胃不適，可能和腸躁症、SIBO(小腸細菌過度生長)有關，醫師表示，若在飲食上常吃精緻糖類、蜂蜜，或是發酵食物像是泡菜、酸菜，甚至早餐常吃的饅頭、包子、起司等，都容易引發脹氣、拉肚子等症狀。

據《每日健康》報導，瀚仕診所歐瀚文醫師表示，平常有拉肚子，便秘等症狀的人，須特別注意是否罹患腸躁症及SIBO，有80%腸躁症患者跟SIBO有密切的相關性；SIBO是小腸內細菌過度生長的疾病，症狀包含打嗝、脹氣，或經常便秘等腸躁病症，醫師提醒，有這些症狀應就醫檢查自己是否有SIBO問題。

歐瀚文表示，如果民眾察覺自己脹氣總是特別嚴重，在飲食上就要先避免蜂蜜、精緻糖類以及「發酵」食物，並就醫檢查，遵從醫師指示做相關治療，待腸道問題解決之後，這些食物即可恢復食用，或者少用，並非從此就不能吃。

他列舉發酵食物，計有5大類：

1.穀類發酵食物：如醋、酒釀、酒、饅頭與包子等。

2.豆類發酵食物：如臭豆腐、豆腐乳、黃豆醬、豆瓣醬、味噌、納豆等。

3.蔬果類發酵食物：如泡菜、酸菜、福菜、菜乾、酸黃瓜、果醋、水果酒等。

4.動物性發酵食物：如起司、優酪乳、魚露、蝦醬、生火腿、鹹肉、臘肉等。

5.發酵飲料：如發酵茶、半發酵茶、未發酵茶等。

(中時電子報)