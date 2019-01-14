複製「韓流」2020能胡牌？網一面倒：若是他很難

2019年01月14日 09:36 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜，在九合一選舉時靠著淺顯易懂的訴求和口號，讓他成功拿下市長之位，選後韓國瑜也努力兌現政見，致力行銷高雄，對此，有網友就表示，想攻2020大位的前新北市長朱立倫，「學韓國瑜這樣搞，有辦法一雪前恥當選2020總統嗎？」。其他網友則認為，「不可能，韓總那套太吃個人特質」。

九合一選舉時，選前口號「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，主張打一場乾淨的選戰，簡單易懂的訴求，不少人都能琅琅上口，還時常在網上開直播，網路聲量甚至不輸台北市長柯文哲，而韓國瑜選前選後的一舉一動，也被外界拿放大鏡檢視，使他格外小心。

網友lockgolden在批踢踢論壇發文表示，「韓國瑜的選舉模式，就是開網路直播，營造韓流，喊口號，訴求政治零分，經濟100分。開始有韓粉追隨，風頭遠遠超過藍營大老，開始講一些不切實際的政見。朱立倫學韓國瑜這樣搞，有辦法一雪前恥當選2020總統嗎？」。

其他網友認為，「不可能。韓總那套太吃個人特質了」、「外型、氣質、個性都不符合 差太多了」、「韓國瑜只有一個，別人是學不來的」、「韓那種要本來就很會嘴的，難怪可以征服西瓜市」、「兩個怎麼比? 政治0分? 對岸是綿羊嗎?」、「朱學不起來 他不是那種草根政治人物」、「這年頭打麻將要贏，髮際線不能太低」。

(中時電子報)