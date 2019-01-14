NBA》連16場得分破30又怎樣 魔術逆轉勝火箭

哈登雖然連16場得分破30，卻沒法阻擋魔術最後的逆轉攻勢。(美聯社)

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中時電子報

儘管「大鬍子」哈登14日再拿38分、12助攻與9籃板的準大三元數據，連16場得分破30分追平史上第7，魔術仍靠最後關頭拉出16比2猛攻，終場116比109逆轉擊落火箭，看來火箭還是需要保羅、艾瑞克戈登趕緊復出才行。

大半場保持領先的火箭，竟被魔術前鋒泰倫斯羅斯在最後3分12秒投進三分外線，取得106比105首次超前，隨後佛尼爾、奧古斯丁各進1顆三分球，擴大魔術領先差距到7分，這波16比2的逆轉猛攻，也讓火箭斷絕反撲希望。

哈登完成連續16場得分破30，正式追平「小飛俠」布萊恩、「天勾」賈霸、張伯倫與霍金斯並列史上第7，接下來的目標將是追上連18場的貝勒，可是這項紀錄保持人張伯倫擁有誇張的連續65場得分破30，哈登想追難度很高。

不過哈登全場投32中11，包含離譜的三分球投17中1，如此誇張的濫投與低命中率，只能說火箭太依賴哈登火力了，反觀火箭板凳全場投9中2、僅拿7分，會被地主魔術上演逆轉秀，也算理所當然，畢竟魔術確實打出團隊球風。

魔術內線「雙塔」武切維奇、阿隆戈登發揮都很出色，武切維奇22分、9籃板及6助攻，戈登也有22分、8籃板及5助攻，佛尼爾19分，泰倫斯羅斯替補攻下17分，魔術目前19勝24敗，暫居東區第9，很有機會重返前8。

(中時電子報)

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