不是漢語！這本自創爆笑字典超寫實 網友全跪了

有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典

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中時電子報
有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典

繼網傳撩妹金句後，有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜是「唯一說真話的字典」，為集小編及網友創意，將許多字詞重新定義，擁有更多的爆笑解釋，有的甚至看似諷刺，但讓人心有戚戚焉，引發討論。

截至目前為止，「汗語字典」中重新定義的字詞，計有神回覆、自拍、女朋友、男朋友、路癡、帥呆了、薪水等，其中神回覆的新解為「形容詞，前女友邀你去她的婚禮，你回答，那天有事，下次再去」、自拍的新解為「動詞，能讓一群聒噪的女性朋友瞬間瞬間安靜的一個方法」。

還有脂肪的新解為「名詞，自始至終不會拋棄你的真愛」、女朋友的新解為「名詞，常常和你媽一起掉進水裡的那位」、男朋友的新解為「別人的不會讓你失望」、薪水的新解為「名詞，上班族的月經，一個月來一次，一個禮拜就沒有了」、土的新解為「名詞，小資族群月底的主食」。

該臉書粉絲專頁「汗語字典」，是去年創立的，目前已收集、整理許多讓粉絲會心一笑的神解釋，請看以下幾則：

(中時電子報)

有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典
有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典
有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典
有網友創立臉書粉絲專頁「汗語字典」，標榜為「唯一說真話的字典」，將許多字詞重新定義。翻攝臉書汗語字典

文章來源：臉書粉絲專頁「汗語字典」

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