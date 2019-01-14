拜託讓路！花蓮男嬰腦膜炎轉院台大急救 母淚求讓道

花蓮重症男嬰將轉院台大，救護車8379-L3目前將從花蓮慈濟醫院等待出發。（許家寧攝）

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花蓮5個月大男嬰罹腦膜炎，今天早上將轉送北市台大醫院，親友在臉書發文請民眾協助讓道。（翻攝臉書）
昨晚十點多湯姓男嬰在慈濟醫院開刀。（許家寧翻攝臉書）

「拜託讓讓路！」花蓮一名5個月大的湯姓男嬰疑罹患腦膜炎高燒不退昏迷，預計今早從搭乘救護車花蓮慈濟醫院出發轉院台大，母親憂心塞車，焦急在臉書社群發文求助網友，目前救護車尚未出發，國道警方也允諾將派車協助開道，護送弟弟到院。

社團臉書「花蓮人」，昨天深夜11時許出現一則貼文，一名5個多月大湯姓男嬰，得了腦膜炎，導致敗血性休克，多重器官衰竭，昨晚10點多在慈濟醫院內開刀，預計今早9點轉院台大，沿途將經過蘇花公路、國5雪隧，盼讓弟弟在最快時間內到院。

根據媽媽PO文如下，「可不可以幫幫我救我的孩子，明天要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓到嗎？一台是救護車，一台是我們，早上九點出發，請各位大大們在留意，感謝你們」。文章吸引超過千名網友留言集氣祈禱與轉傳。

據了解，該台民間救護車號8379-L3，目前已在醫院外等候，預估蘇花公路車程約2小時，再銜接國道5號至醫院約1小時，外界關心雪隧只有二線道恐造造成塞車，警方表示，今天非假日，雪隧應該不會塞車，會幫忙留意這輛救護車，經過雪隧時給予協助。

上月28日，花蓮也有一名早產男嬰疑腸子問題，導致肚子不斷漲大，邱姓母親決定冒險從花蓮慈濟醫院送往台大兒童醫院治療，在臉書社群「請大家幫幫忙」，經網友熱情轉載，國道警車更主動協助開道，讓救護車提早30分鐘到院，邱母聞訊也熱心提供經驗協助。

(中時 )

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