影》家暴、私刑都違法！毆妻兒肉圓爸 打惡父7正義哥均法辦

2019年01月14日 10:09 中時電子報 張國欽

網友上傳一張大批民眾包圍肉圓爸空拍圖，到臉書社團「爆料公社」。（圖／擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）

新北市蘆洲區一名男子竟因肉圓未加辣對妻兒家暴，影片曝光後引起民眾怒火，13日晚間大批民眾聚集到男子住家樓下，準備大鍋炒辣椒要等男子回家，警方約晚間11時現身勸離聚集群眾。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月13日

社群媒體黑色豪門企業貼出一則影片，網友請肉圓惡爸吃辣椒遭拒，當場賞他一個巴掌。（吳岳修翻攝）

新北市蘆洲一名林姓男子，因為12歲兒子買肉圓沒有加辣，竟暴怒毆打妻子及兒子，影片被PO上網後引發眾怒，昨晚多達上百名民眾包圍惡父住處，其中7名正義哥還闖入林男家中，將他痛打一頓，案發後肉圓爸與7位鄉民分別被依涉及家暴傷害罪嫌、違反社會秩序維護法移送法辦。

新北市蘆洲警方今天上午表示，警方昨晚受理狠惡家暴案後，已通報兒少保護及高風險家庭，另因林男妻子與兒子提出傷害告訴，遂將惡父依法送辦；而闖入惡父住處打人的7位鄉民，雖林男不提告，但觸犯社會秩序維護法，也被警方移送法辦。

警方除依法將林男移送法辦，已協助聲請緊急保護令，並將母子2人安置在安全處所，目前安全無虞。

警方表示，前晚8時許接獲這起家暴案，救護人員隨後將母子送到新光醫院，母親頭部、肩膀有紅腫瘀傷，男童右臉頰血腫、左耳上方及右手均擦傷，院方依規定通報並協助聲請家暴令，這名母親治療後已帶孩子回娘家。

這起家暴影片一曝光，引起網友憤怒，痛罵這名惡男「只會對老婆小孩下手」、「沒資格當父親」，還要妻子趕緊離開這個家庭，以免活在家暴陰影，昨晚更有7名男子看了影片，跑到惡父住處將他痛毆一頓，惡父送醫無大礙，7名打人者事後也被警方帶回，並且移送法辦。

肉圓沒加辣痛毆妻兒 男被7鄉民私刑扁到送醫

惡父因兒子買肉圓未加辣椒暴怒毆打妻兒，引發眾怒。

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(中時電子報)