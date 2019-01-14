萌！無尾熊少女煩惱多！毛髮濃密「皮屑」怎根除？

2019年01月14日 10:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人有「三千煩惱絲」皮屑難除，而野生動物也有類似難題嗎？台北市立動物園的保育員並不會為園內的野生動物們洗澡，但由於無尾熊「Nicole」體質較為敏感，近年來深受皮屑所困擾，獸醫師和保育員為牠多方嘗試「內服外用」藥物治療後，總算找到「藥浴」療程來緩解皮屑問題。

每當為毛髮濃密的「Nicole」洗「藥浴」澡時，光是洗加吹牠的毛髮，就得花上1個多小時的時間才能完成，讓化身為無尾熊專屬「美髮師」的保育員和獸醫師，非常希望有台好用又可以溫控的吹風機，來解決毛髮需要吹很久才會乾的困境！

「Nicole」洗完澡顯得精神奕奕（左）、冬天「Nicole」洗「藥浴」時，倒十分享受泡在溫度舒適的桶中不願離開（右）。（台北市立動物園提供）

雖然無尾熊館每個月都會定期以無毒自然方式消毒，來維持照養環境衛生，但每隻無尾熊身體狀況仍然有所不同，透過日常觀察，保育員注意到無尾熊「Nicole」的毛髮開始出現很多皮屑，為此保育員和獸醫師開始展開拯救「Nicole」毛髮及皮膚行動。

「Nicole」洗完澡，要先用大浴巾擦拭身體。（台北市立動物園提供）

雖然「Nicole」平時都會勤奮自行理毛，但由於動作不夠確實，毛髮常「結作伙」，如果不予理會，毛髮打結糾纏在一起的毛球就會越變越大，反倒讓黴菌有快速滋長的空間。因此，保育員開始擔任起「Nicole」的專屬「美髮師」，每天早晚幫「Nicole」梳理毛髮。為了解決皮屑問題，獸醫師也開立口服藥物，但「Nicole」身上的皮屑仍頑強地孳生，於是開始嘗試每個月2次洗「藥浴」澡，才順利讓「Nicole」的皮屑孳生狀況緩解下來。

毛髮濃密的「Nicole」洗「藥浴」澡時，光是洗加吹牠的毛髮，就得花上1個多小時的時間才能完成。（台北市立動物園提供）

無尾熊毛髮又厚又濃密，幫牠們洗澡不如想像中簡單，每次「Nicole」洗「藥浴」時，保育員都得花上15至20分鐘幫牠搓洗全身，接著將牠移入裝滿清水的桶中，清洗身上的藥水泡沫。保育員還得隨時留意水溫，因為太燙或太冷都會讓無尾熊感到身體不適而想要逃離。每當冬天「Nicole」洗「藥浴」時，倒十分享受泡在溫度舒適的桶中不願離開。

另外讓保育員和獸醫師最頭疼的部份，是需要花30至40分鐘才能將牠的毛髮吹乾，吹風機若溫度太高會傷害皮膚，「Nicole」甚至會不開心地想要亂咬，所以只能以無尾熊覺得舒服的溫度，來慢慢地吹乾毛髮。每次完成「Nicole」的洗加吹「美髮」任務，保育員和獸醫師都覺得，幾乎是耗掉相當於洗完5個小孩所須要的體力和時間，真是極大挑戰！

(中時電子報)